Pago confirmado para este lunes 27 con aumentos a la Administración Publica de Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés anunció el pago de sueldos del mes de marzo para trabajadores provinciales activos y jubilados.Arranca este Lunes 27 de Marzo

Se pagarán por terminación de DNI:

• Lunes 27: 0 y 1*

• Martes 28: 2 y 3

• Miércoles 29: 4 y 5

• Jueves 30: 6 y 7

• Viernes 31: 8 y 9

* En cajeros, viernes 24.

Detalles de aumento

PLUS UNIFICADO

Se eleva el monto del plus unificado, actualmente de $20.650.

A partir de MARZO, alcanza a $27.650 netos de bolsillo.

PLUS REFUERZO

Se eleva el monto del plus de refuerzo, actualmente de $10.000.

A partir de MARZO, alcanza a $15.000 netos de bolsillo.

La medida alcanza a estatales activos y jubilados.

Ayuda Escolar Anual

Se eleva el monto de $8.500 a $20.000, implica un incremento de 135%.

Este beneficio se abona con el sueldo del mes de marzo, por única vez y alcanza a 40.000 beneficiarios de todos los niveles educativos

Asignaciones Familiares

Se eleva el monto de asignaciones por hijo de $7.500 a $10.000, este beneficio alcanza a 45.000.

SECTOR DOCENTE

Marzo, se incrementa el básico en $10.000, este importe se compone de: $5.000 del fondo compensador provincial, código 171 y $5.000 nuevos; con esta mejora el básico Docente pasa de $29.036,75 a $39.036,75, un incremento porcentual de más del 34% para este primer tramo y también se incrementa $5.000 el Fondo compensador provincial siguiendo criterio FONID, hasta dos cargos.

ADMINISTRACIÓN GENERAL (NO INLUYE DOCENTES NI SEGURIDAD)

Estos incrementos son de carácter remunerativos:

Marzo: Incremento de 30% de la asignación de clase de todas las categorías. Se incrementa en $5.000 el Concepto no remunerativo, no bonificable (Código 627) pasando de $10.000 a $15.000 para los códigos de la escala única de remuneraciones, categorías 030 y 120, este concepto incluye a los Ex Combatiente de Malvinas.

VIALIDAD PROVINCIAL

MARZO: 30% al valor del Básico.

El concepto DESARRAIGO se incrementa al valor de los viáticos y con cada incremento de estos también se incrementará el concepto desarraigo en la misma proporción, de esta manera damos solución a un reclamo de larga data de aquellos agentes que desempeñan sus actividades en zonas alejadas.

SEGURIDAD

MARZO: incremento de 30% del Valor Punto. Y se eleva el mínimo garantizado en 30% (El mínimo garantizado toma como referencia el grado de cabo de policía.)

SALUD PÚBLICA

MARZO: Incremento del 30% para Residentes, mismo incremento para las Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería, este incremento alcanza a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.

