LA SENADORA NACIONAL NANCY SAND. DE VICITA EN UNA INSTITUCIÓN ESCOLAR DE NUESTRA CIUDAD

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LA SENADORA NANCY SAND VICITO LA INSTITUCIÓN ESCOLAR LA SECUNDARIA BARRIO NORTE.

DONDE QUE MANTUVO UNA CHARLA CON SU DIRECTOR   SERGIO PARED Y SU SECRETARIA ANA GUTIÉRREZ ADEMAS TAMBIÉN CON ALGUNOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN. LO ACOMPAÑARON LOS  EDILES ESTEBAN DENEGRI Y SARI APARICIO.

 REALIZARON LA ENTREGA DE ALGUNOS UTILES ESCOLARES DEL PROGRAMA, DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

CONSISTE EN ENTREGARLES UN MATERIAL ESPECIFICO SOBRE EL CONGRESO DE LA NACION A ESTUDIANTES:

CONSTITUCIONES NACIONALES REGLAMENTOS, LEY MICAELA. BANDERAS CUADERNOS Y PINES METÁLICOS DE NUESTRA BANDERA.

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