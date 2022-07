Cambios en la comisaría seccional primera de Bella vista.

Desde este lunes por la mañana, la Comisaría Seccional Primera inicia los cambios de efectivos policiales que estarán al frente de la dependencia. Diego Duarte que hasta hoy se desempeñaba como comisario encargado, será trasladado a la Jefatura de la Unidad Regional en la ciudad de Goya y su lugar en Bella Vista será ocupado por el comisario inspector Alfredo López que desarrolla sus funciones en la ciudad de San Roque. “Estuve en comunicaciones con el Jefe Regional de la Unidad de Goya, quien me expresó que habría cambios y sostuvo que quien se quedará a cargo de la Comisaría Primera sería el comisario inspector Alfredo López y a mi me tocaría el traslado a la ciudad de Goya. Si bien había sido un rumor, cuando se dan este tipo de cambios, tarda un poco en darse. En ese momento no tenía la certeza ni la información precisa”, dijo el efectivo.

Así mismo, antes de despedirse y a modo de agradecimiento resaltó la colaboración de los ciudadanos en estos casi tres años de labor. “Posiblemente se den otros tipos de cambios, está sujeto a las nuevas direcciones. Fueron casi tres años de trabajo intenso, nos tocó la pandemia y me parece en lo personal que estoy más que satisfecho con el trabajo realizado. En general el balance, a modo personal, es positivo. En bella Vista dejo una idea de trabajo, constancia y comunicación, serán tiempos de análisis para ver lo que se puede mejorar en base a lo que la ciudadanía siempre nos está reclamando”, comentó y opinó sobre el tipo de cuidad que es Bella Vista: “Yo creo que Bella Vista tiene una cuestión importante al trabajo que realiza, eso hace que sea compleja pero en el sentido de movimiento, no así lo que respecta al comportamiento de los ciudadanos. Creo que queda un trabajo empezado que no tengo dudas que quién continúe lo haga. Yo vuelvo a mi casa en Goya, me voy como Jefe de la Unidad Regional”, Dijo el comisario Diego duartes.

