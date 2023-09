Abren la convocatoria a aspirantes a Embajadora Cultural de la Fiesta Nacional de la Naranja

La ciudad de Bella Vista presentó las bases del concurso para aspirantes a Embajadora Cultural de la XXI Fiesta Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva a realizarse los días 10,11 y 12 de noviembre. La intendente Noelia Bazzi agradeció a la Comisión de Damas por el trabajo en la preselección de postulantes al título nacional.

En primera parte desde la mesa central integrada por la jefa comunal y los colaboradores directos de la fiesta explicaron que la etapa de inscripción estará abierta para las postulantes al título de Princesita del Azahar y a Embajadora Cultural a partir del miércoles 20 de septiembre y hasta el 10 de octubre. En el primer caso deberán tener entre 5 y 8 años y en el segundo de 18 a 24 años. Las inscripciones se harán en la Oficina de Turismo.

Durante la conferencia de prensa incentivaron a la presentación de las niñas y jóvenes atento a que la fiesta se abre “a las chicas de 18 a 24 años con ganas de representar las bellezas de la ciudad, a quien le brindaremos información sobre nuestra historia y nuestro presente para que sea una digna representante de Bella Vista; preparación que le será útil no solo para el concurso sino para cualquier otra experiencia de vida en el futuro”, indicaron.

La intendente Noelia Bazzi repasó la decisión desde al año anterior de cambiar el reglamento de elección que elige a una Soberana y que dejó de lado la imposibilidad -por ejemplo- de ser aspirantes siendo madres. En el caso de las Princesitas del Azahar “Todas tendrán reconocimientos por igual, pero tengamos en cuenta que existe un cupo de 20 aspirantes. Queremos atenderlas bien y darles toda la contención necesaria”, dijo.

En cuanto al primer premio para la Embajadora 2023 será de $120.000 y para la segunda Embajadora será de $80.000, además de las adhesiones de los sectores empresariales y comerciales.

Cabe recordar que la embajadora actual Keila Mendoza no pudo asistir por sus compromisos universitarios en Santo Tomé, no obstante viene de participar de la edición 2023 de la Fiesta Nacional de la Agricultura en la localidad de Esperanza, Santa Fé y de la 39° edición de la Fiesta Provincial del Agricultor en la ex Colonia Carolina.

En ambas festividades la soberana cumplió actividades protocolares y de promoción de lo que será la fiesta mayor de Bella Vista cuyos ejes serán, la demostración de la diversidad productiva citrícola y hortícola de la zona, sus potencial turístico-histórico-científico en pleno crecimiento y la apoyatura estructural que el gobierno local viene dando a los pequeños productores y al emprendedurismo.

compartir