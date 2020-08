Urgente reunión del Comité de Crisis bellavistense

El intendente de Bella Vista, escribano Walter Chavez convocó a una importante reunión con el Comité de Crisis a fin de analizar la situación respecto a la pandemia; oportunidad en que la directora del Hospital Cabecera realizó un detallado informe sobre posibles casos de Covid-19, según un testeo rápido realizado al sur de la provincia a un transportista local.

En el ámbito del Comité de Crisis también se dieron precisiones sobre los protocolos y se trabajaron datos precisos al respecto de un caso detectado este martes 4 de agosto en cercanías de Esquina mediante un testeo rápido que generó un estado de alerta e intranquilidad en todos los espacios sociales de Bella Vista.

Si bien se estableció un marco de espera de los resultados definitivos acerca del transportista y su entorno “se remarcó la necesidad de ajustar controles, tanto de ingreso como egreso y profundizar las medidas a tener en cuenta para impedir el contagio del virus”, tal lo indicado por el secretario de Planificación Estratégica.

Con la presencia de autoridades sanitarias, cuerpos de trabajo municipal y de fuerzas de seguridad, a la hora de las conclusiones el jefe departamental dijo “Vamos a volver a solicitar una reunión con el sector transporte y otros relacionados con la producción para dejar en claro qué tipo de protocolo les rige a los choferes y acompañantes.

También analizamos el movimiento del fin de semana en el Toropí donde recibimos comentarios de la Policía Departamental acerca de lo que ocurrió. En ese sentido quiero aclarar que existe una apertura de esa zona pero como oferta turística.

Lo turístico está habilitado con guías de sitio mientras que no está habilitada la zona de la ex playa como espacio recreativo”, subrayó Chavez no obstante comentar que “le solicitamos a Prefectura la colaboración para acompañar el trabajo en calle Córdoba”.