UN DIPUTADO CORRENTINO PRESENTÓ UN PROYECTO QUE PROHÍBE EL CONSUMO DE ALCOHOL A CONDUCTORES

El diputado nacional, Manuel Aguirre, presentó un proyecto de ley que impulsa la prohibición para conducir habiendo ingerido al menos dos horas antes cualquier tipo de bebidas alcohólicas. “Hay quienes acompañan y quienes no, si sacamos esto evitaremos la muerte de muchas personas. Estoy modificando el inciso A de la ley sobre esta temática, es un momento de decir basta. Si uno maneja alcoholizado, se le hace daño a terceros; el chofer no tiene que tomar absolutamente nada y encargarse de la conducción”, dijo.

Aguirre promueve la sustitución del artículo 48º, inciso “A”, de la Ley Nº 24.449 y aboga por el valor de la vida en todos sus términos. “Si cambiamos esta cultura, lograremos algo mejor para la sociedad. La verdad que es muy preocupante este tema, es como para comenzar a pensar y a mejorar el proyecto. A muchos legisladores del PRO les manifesté esto, la vida sin felicidad no tiene sentido. Tenemos que repensar la cuestión económica y reconocer que lo más importante es la vida y no lo material”, resaltó Aguirre.

Así también, el diputado se refirió a la coparticipación nacional y reclamó a Nación, la deuda del 1% desde 1988. “Ahora si se está discutiendo la Boleta Única, yo la acompaño porque es necesaria. Cada provincia lo resolverá si es bueno o no aplicarlo. Nosotros no tenemos que esperar la voluntad del Ejecutivo para que nos den lo que corresponde, desde 1988 salta que nos deben el 1% del Tesoro Nacional. Yo pido que se respete a la provincia de Corrientes como tal, me parece una falta de respeto y me importa un bledo quien se enoje. Qué injusto es ver cómo la distribución no es equitativa”, apuntó.

compartir