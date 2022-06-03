TRES DE ABRIL YA TIENE COMISARÍA Y REGISTRO DE LAS PERSONAS

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TRES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE BELLA VISTA YA CUENTA CON UNA COMISARIA Y REGISTRO DE LAS PERSONAS.

OTRAS DE LAS INAUGURACIÓNES DEL  SEÑOR GOBERNADOR GUSTAVO VALDEZ FUE LA INAUGURACIÓN DE LA COMISARIA EN EL DEPARTAMENTO DE TRES DE ABRIL,

CONTO CON AUTORIDADES DE DICHO MUNICIPIO INTENDENTE RAUL POELSTRA VICEINTENDENTE SRA GRISELDA AYALA. CONSEJALES. Y AUTORIDADES POLICIALES PROVINCIALES. TAMBIÉN ACOMPAÑARON VECINOS TANTO DE BELLA VISTA COMO DE LA ZONA.

OBRAS QUE FUERON FINANCIDOS CON FONDOS PROVINCIALES QUE HOY ES UNA REALIDAD.. ALGO TAN ANELADO  PARA LOS VECINOS QUE ANTES TENIAN QUE  VIAJAR HASTA BELLA VISTA PARA HACER ALGUNOS TRAMITES TANTOS POLICIALES COMO ASI TAMBIEN  EN EL REGISTRO DE LAS PERSONAS

LAS INTALACIONES DE LA COMISARIA CUENTA CON OFICINA PARA ATENCIÓN AL PUBLICO. COCINA PARA EL PERSONAL  Y  MÓDULOS PARA ALOJAR SEIS DETENIDOS CON SUS RESPECTIVOS BAÑOS.

EL REGISTRO DE LAS PERSONAS CUENTA CON OFICINA PARA TODO TIPO DE TRAMITES COMO SER INSCRIPCIÓN AL RECIEN NACIDO. DEFUNCIONES Y CASAMIENTOS.

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