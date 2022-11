TE LO VAS A PERDER!!! Argentina vs. Arabia Saudita por el Mundial Qatar 2022

El partido esta programado para este martes a las 7 (hora argentina) en el estadio Lusail y corresponde a la primera fecha del grupo C

La selección argentina debuta este martes en el Mundial Qatar 2022 y su rival será Arabia Saudita. El encuentro, que corresponde a la primera fecha del grupo C que también integran México y Polonia -se enfrenta el mismo día a las 13-, está programado para las 7 (hora argentina) en el estadio Lusail y se podrá ver en vivo por DSports, la TV Pública y TyC Sports además de las plataformas digitales Flow, DGO, Cont.ar, TyC Sports Play y Telecentro.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, ultima detalles de cara al debut ante Arabia Saudita de este martes. En la previa, acudió a la conferencia de prensa obligatoria antes de cada duelo y dejó en claro que ya tiene definido el equipo titular aunque, como de costumbre, optó por no decirlo públicamente.

Con vistas exclusivas al partido, el DT del combinado nacional aseguró que no hay que subestimar al equipo rival: “No me animo a decir que los países árabes tengan un nivel de juego inferior. Siempre hay que demostrar que uno es superior a otro. El primer partido tiene condimentos emocionales muy fuertes”, comentó, además de reconocer que a los debuts mundialistas “siempre hay que sacarlos adelante, más allá de cómo”.

El que también se sentó a hablar con los medios en el Centro de Prensa de Doha fue nada menos que Lionel Messi. El capitán del equipo albiceleste aseguró que se siente “muy bien físicamente” y que llega “en un gran momento” a este campeonato. ”Me siento muy bien físicamente, la verdad es que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema. El otro día me entrené diferenciado por un golpe y precaución, pero nada raro”, declaró ante la prensa antes del debut mundialista.

El rosarino, que jugará su quinta Copa del Mundo, explicó que “es un momento diferente en la temporada, con muchos menos partidos. Me sentí bien, agarré ritmo y me sentí cómodo siempre, y eso es lo que intenté hacer hasta este momento. No hice nada especial, me cuidé como hice siempre en mi carrera”, comentó para luego hablar sobre las aspiraciones de cara al torneo: ”Me pone feliz que haya mucha gente que desee lo mismo que yo. Seguramente sea mi último Mundial, la última posibilidad de conseguir lo que todos queremos. Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Favorece a que la gente no esté tan ansiosa y que pueda disfrutar del momento”, agregó.

compartir