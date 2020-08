Revalorizan sitio histórico de la Guerra de la Triple Alianza

Bella Vista presentó las obras de restauración del monumento nacional que recuerda el Combate de Punta Cuevas; enfrentamiento naval ocurrido el 12 de Agosto de 1865 en el marco de la Guerra de la Triple Alianza. Los actos contaron con la presencia de autoridades provinciales que fueron recibidas por el gabinete local encabezado por el intendente Walter Chavez.

Los actos conmemorativos del 155 aniversario del Combate de Punta Cuevas se celebraron en Bella Vista en el lugar y a la misma hora en que se desencadenó el enfrentamiento entre las fuerzas invasoras de la República de Paraguay y las aliadas conformadas por Argentina, Brasil y Uruguay.

El lugar de los hechos se encuentra a 25 kilómetros al sur de Bella Vista en propiedad de la familia Vilas llamada Estancia Blanca Lucía, donde el contador Daniel Vilas –productor agropecuario- habilitó las obras de restauración del monumento nacional colocado en oportunidad del centenario del conflicto.

El monolito, una piedra de unos 800 kilos de piedra Laja fue trasladada desde las costas barrancosas hasta un predio especialmente preparado al efecto donde el gobierno local mediante un equipo técnico con el apoyo de artistas restauradores recuperó la mole colocándola sobre su pedestal original, no obstante la instalación de un mástil.

Los actos contaron con la presencia entre otros del intendente Walter Chavez, su par goyano Ignacio Osella, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Corrientes doctor Pedro Cassani junto a una decena de legisladores provinciales entre ellos los bellavistenses Noelia Bazzi y José Mórtola, la diputada nacional Nancy Sand, el subsecretario de Turismo de Corrientes Klaus Liebig, funcionarios locales e integrantes de la familia propietaria del campo histórico.

Una vez izada la enseña nacional en el nuevo mástil construido a orillas de las barrancas, abriendo la nómina de oradores el licenciado en historia Enrique Arrúa quien en un tramo de su relato dijo “Este hito glorioso de nuestra historia departamental significó el último combate naval fluvial que Argentina mantuviera con un país extranjero, hecho muchas veces ignorado en nuestra historiografía. Hoy nos convoca a rendir homenaje a nuestros hombres y mujeres de esa época que sufrieron los embates de una guerra genocida e inútil contra una nación hermana, donde los intereses económicos de Inglaterra fueron los verdaderos motivos del conflicto durante muchos años”.

Acto seguido la escritora Zunilda Blanchet presentó su flamante obra literaria titulada “Cuevas del Paraná”; novela que según la autora comentó “es mi séptimo libro y éste año, no se porqué, quise hacerlo. Yo no sabía que a la par de mi trabajo, el municipio restauraba este monumento. Mi libro no se limita a los hechos bélicos. Me tomé la libertad de crear personajes y mi imaginación le dio el contexto para que se convierta en novela.

Dicen que la vida está hecha de momentos…y este momento acá, me dio vida”.

Por su parte el contador Vilas fue breve en sus comentarios visiblemente emocionado por la envergadura del acto oficial en el que recibió innumerables gestos de amistad y agradecimiento por la generosidad propia y de su familia.

Al respecto de la iniciativa que logró una calificada repercusión en ámbitos oficiales, el intendente Chavez expresó “Estamos contentos por la puesta en valor de este lugar, y nunca pensamos llegar a esta instancia tan valiosa como la que estamos compartiendo hoy”, indicó al tiempo que recordó la colocación del monumento durante la presidencia del doctor Arturo Illia.

“Hay factores distintos enfoques que podemos traer a colación, pero hay mucho de la apertura que tuvo Daniel Vilas para que los objetivos puedan cumplirse y que este espacio no solo sea de interés histórico y cultural sino también una oferta turística que hable de nuestra identidad y de nuestro patrimonio”, concluyó el jefe departamental.