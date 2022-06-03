QUEDO OFICIALMENTE INAUGURADA COMISARÍA DE LA MUJER Y EL MENOR EN BELLA VISTA

EN HRAS DEL MEDIO DIA AL FINALIZAR LOS ACTOS EN CONMEMORACIÓN A LOS 197 ANIVERSARIO DE BELLA VISTA. ELPRIMER MANDATARIO GOBERNADOR GUSTAVO VALDEZ Y TODO SU GABINETE SE DIRIGIERON NUEVAMENTE AL CENTRO DE LA CIUDAD,
A INAUGURAR LA COMISARÍA DE LA MUJER Y EL MENOR. DONDE QUE HABLO Y PIDIO AL PERSONAL QUE VA DESEMPEÑAR EL TRABAJO QUE CUIDEN LAS INTALACIONES Y ATIENDAN COMO ES DEBIDO A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
TAMBIÉN HABLO LA INTENDENTE LOCAL LIC NOELIA BAZZI BRINDANDO UNAS PALABRAS AL PERSONAL Y A LAS AUTORIDADES PRECENTES UNA DE LAS INTERESANTE PALABRAS FUE
ESTO ES ALGO MUY ANELADO POR TODOS LOS BELLAVISTENCE Y COMISARÍA DE LA MUJER ARRANCO EN UN EDIFICIO ALQUILADO POR CALLE SALTA Y SAN MARTIN HOY CON EDIFICIO PROPIO ES UN SUEÑO ECHO REALIDAD.. CERRO DICIENDO A CUIDAR Y OJALA SIGAMOS TRABAJANDO JUNTOS COMO ASTA AHORA.
DICHA INSTITUCIÓN CUENTA CON DOS OFICINAS. DOS MÓDULOS PARA ALOJAR 4 DETENIDAS CON SUS RESPECTIVOS BAÑOS PROPIOS, PATIO PARA RECIBIR VICITAS AMPLIA HIGIENE Y SEGURIDAD. QUE YA COMIENZA A FUNCIONAR. TAMBIÉN CUENTA CON UN LIVING DONDE PUEDEN ESPERAR MIENTRAS SON ATENDIDAS.
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