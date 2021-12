Presentaron el Provincial 2021 de Fútbol Playa de Bella Vista

La intendente de Bella Vista Noelia Bazzi junto a dirigentes de la Liga Bellavistense de Deporte presidida por el contador Cristian Hermosís, presentaron los pormenores del Torneo Provincial de Fútbol Playa, el cual se disputará a partir del sábado 18 a las 9 horas con tres partidos masculinos, según el sorteo realizado en este mismo ámbito.

En la apertura de la presentación del evento el presidente liguista Cristian Hermosís manifestó “Estamos muy contentos de poder terminar esta etapa tan valiosa para la ciudad junto a los 14 clubes y las divisiones inferiores y el fútbol femenino. En este caso Bella Vista vuelve a ser protagonista con el lanzamiento de este fútbol playa, gracias al apoyo de la intendente Noelia, de todo su equipo deportivo y toda la estructura deportiva de nuestra liga”.

En cuanto a la postura municipal, la jefa departamental Noelia Bazzi agradeció la tarea de los organizadores poniendo en relieve la ratificación de la política deportiva “que nosotros como Estado mantenemos al igual que el Gobierno Provincial, apostando a nuestra ciudad tratando de darle un espacio a los deportistas; acentuando la propuesta turística local y por supuesto disfrutando de los juegos durante el fin de semana”.

Por su parte el vicepresidente de la Liga Bellavistense, Juan Insaurralde subrayó que “sin el apoyo oficial no podríamos hacer este campeonato que tendrá en masculinos 6 conjuntos en dos zonas de 3. En femenino tendremos 3 clubes; dos locales y uno de Paso de los Libres. Estamos muy contentos de poder lanzar este torneo y esperamos contar con toda la afición futbolera”.

En la categoría femenina fueron confirmados: San Vicente (Bella Vista); Barrio Norte (Bella Vista) y Güemes (Paso de los Libres). En masculino: Cítrex Bella Vista, Libertad de Capital, San Lorenzo de Mercedes, San Vicente (Bella Vista), Ibera de Ituzaingó y Panificaciones de Paso de los Libres.

El sábado a las 9 comenzarán los juegos masculinos en zona A: Cítrex Vs. Libertad. Posteriormente se desarrollará el Acto Inaugural y luego San Vicente Vs. Iberá. A las 11,00 horas jugarán Cítrex Vs. San Lorenzo.

Por la tarde a partir de las 16,00 horas jugarán Panificaciones Vs. San Vicente y más tarde Libertad Vs. San Lorenzo. A las 18,00 lo harán Iberá Vs. Panificaciones.

La rueda femenina jugará el domingo a partir de las 8,00 horas en el partido entre San Vicente Vs. Barrio Norte, seguidamente jugarán la primera semifinal de masculino y a las 10,00 horas la segunda.

A las 11,00 horas se enfrentará San Vicente Vs. Güemes, retomando a las 16,00 horas con Barrio Norte Vs. Güemes y a las 17,00 horas la Final de Masculinos.

