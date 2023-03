Noelia Bazzi inauguró el Período 2023 de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante

La intendente de Bella Vista licenciada Noelia Bazzi pronunció su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante en el ámbito de una asamblea llevada a cabo en la Casa de la Cultura “Pedro Mendoza”, donde además juraron las autoridades legislativas para el período 2023 donde el doctor Marcelo Quintana juró como presidente reelecto

La Casa de la Cultura “Pedro Mendoza” fue el espacio donde se formalizó el acto de Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante; oportunidad en que juraron las autoridades del cuerpo cuya presidencia estará a cargo del doctor Marcelo Quintana (ELI) (reelecto); el doctor Juan Cruz Bruzzo (UCR) en la vicepresidencia primera y la doctora Dolores Cenóz Silanes (PP) en la vicepresidencia segunda.

El desarrollo del acto tuvo en su parte central la presencia de la intendente municipal licenciada Noelia Bazzi; convocada al recinto para dirigir su discurso referido al trayecto recorrido en su primer año de mandato y los nuevos horizontes que asumirá como jefa departamental de cara al año 2023.

Buenas noches

Sres. Funcionarios Provinciales.

Sr. Vice Intendente Municipal

Sras. Y Sres. Concejales

Sras. Y Sres. Miembros del Gabinete Municipal

Sres. Representantes de las Fuerzas de Seguridad

Autoridades religiosas de los distintos credos

Y fundamentalmente, queridos ciudadanos bellavistenses

Hoy es un día especial, y vinimos a un lugar especial, éste espacio de cultura e historia bellavistense, para vivir una jornada donde repasaremos todo lo que hemos concretado, vamos a compartir nuevos proyectos, y por sobre todas las cosas, asumir nuevos compromisos con ustedes para que sepan una vez más que estamos para dar nuestra mejor versión a la ciudad. Con aciertos y algunas equivocaciones que solo afianzaron el camino del aprendizaje.

Llego a este recinto a dar inicio a un nuevo período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante y lo hago con la alegría y el entusiasmo que significan cumplir con el orden institucional, ese mismo orden institucional que garantiza la libertad de todos.

Hace un año vine a contarles que teníamos un lema: Bella Vista Hacia Adelante. También les dije que teníamos un norte: pensar al futuro CON EL DESARROLLO pero sobre todo pensarlo con INCLUSIÓN.

¡Y vaya si en un año hemos avanzado! Lo hicimos con una estrategia y con las ideas del y en equipo y porque creemos que los buenos equipos, esos que traen resultados no solo hay en el futbol…

Nuestra ciudad está yendo hacia adelante no solo por el esfuerzo de un grupo de trabajo municipal sino por la fuerza de toda la gente que se involucra viéndola crecer y se emocionan al ser parte de este proceso de consolidación de lo que iniciamos hace 1 año.

Ya lo mencioné antes y hoy lo vuelvo a decir: lo público de la mano de lo privado y viceversa, esto es fundamental para pensar en el desarrollo de las economías como la nuestra y resolver los problemas inmediatos, esos con los que convivimos todos cada día.

Por eso, desde la Secretaría de Planificación Estratégica realizamos un

Encuentro Empresarial para afianzar el diálogo y repensar juntos el rol del sector público y del sector privado en la construcción de la ciudad que queremos y por la cual debemos trabajar juntos.

Creemos que en el desarrollo de nuestra ciudad es indispensable el rol de las Instituciones Intermedias. Por eso, junto al equipo técnico municipal, regularizamos la situación legal de la Asociación Civil Agencia de Desarrollo Productivo Bella Vista, la Cámara de Turismo y La Asociación Civil Manos Bellavistenses.

Sabemos que de la mano de la industria CRECE LA PROVINCIA y toda acción que potencie el sector y que incentive la radicación de empresas es fundamental. Asistimos a dos reuniones convocadas por el Gobernador de la Provincia con el objetivo de conocer más sobre la proyección del Parque Industrial de nuestra ciudad y capacitarnos sobre los pasos a seguir para acercar asistencia técnica y acompañamiento en la gestión de proyectos que califiquen para instalarse en el predio.

Hemos recibido buenas noticias por parte del Gobierno de la Provincia que tienen que ver con la intención e interés de inversionistas vinculados a la producción fruti-horticola de radicarse en nuestra ciudad.

En articulación con el equipo técnico de Infraestructura y medioambiente se realizó el Inventario de Gases de Efecto Invernadero municipal. Actividad propuesta por la (RAMCC) Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático.

Avanzamos con el Programa Nacional de Fortalecimiento para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos para provincias y municipios. Tenemos finalizado el diagnóstico y nos encontramos actualmente trabajando en el diseño, redacción y puesta en marcha del Plan Estratégico para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos a Nivel Local.

¡Somos 1 de los 30 municipios seleccionados de Argentina!

Gestionamos la formulación y el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial 2030 (POT) a través del Ministerio de Planificación de Corrientes, para un aprovechamiento territorial equilibrado, equitativo y eficiente.

¡Fuimos 1 de los 5 municipios seleccionados de la provincia para lograr el Plan de Ordenamiento Territorial 2030 financiado por el Consejo Federal de Inversiones!

En el marco del Pacto Correntino, EL PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO es la herramienta que por excelencia define el rumbo estratégico y la visión global del municipio como institución. Por eso, y porque estamos convencidos que debemos avanzar en el armado de dicho plan, solicitamos financiamiento al CFI para su elaboración al mismo tiempo que convocamos a equipos técnicos para iniciar su elaboración.

Contar con éste documento será clave en nuestra gestión.

Apostamos al crecimiento de la ciudad y de cada emprendedor que se anima y quiere vivir mejor. Ideamos un Plan de Desarrollo Local a través del cual le dimos un fuerte impulso al Desarrollo del Ecosistema Emprendedor. Se creó la Incubadora de Empresas Municipal, un espacio para acompañar, fortalecer e impulsar el crecimiento de los emprendedores y empresarios locales.

Éste año llevaremos adelante un programa de incubación que consta de 4 etapas:

1- Detección y priorización de 10 proyectos

2 – Asistencia técnica personalizada

3- Coordinación y Estrategia

4- Premiación, Financiamiento y Seguimiento.

Además, creamos un FONDO ROTATORIO que otorgará créditos de honor a tasa cero a participantes que no resulten premiados pero que se destaquen en otros conceptos.

De ésta manera continuamos incentivando la cultura del trabajo con una presencia fuerte del Estado para lograr el ánimo y las ganas de dar el salto.

Hoy en día vemos con frecuencia nacer innovadores modelos de negocios e industrias que sustituyen a otras que se van desmoronando. Las empresas emergentes desafían a la vieja guardia obligándola a hacer un esfuerzo por reinventarse.

Por eso, en la Secretaría de Planificación Estratégica hay un equipo técnico a disposición del sector privado acompañándolo en los diversos desafíos que se presentan.

Uno de ellos fue la Capacitación en un Modelo de Negocios que describe las bases sobre las que la empresa crea, proporciona y capta valor, “El Lienzo Canvas”. Realizamos dos encuentros, uno teórico y otro práctico, donde cada emprendedor pudo plasmar su empresa o modelo de negocio en un lienzo.

En el Certamen participaron 40 emprendedores y fue premiado el mejor CANVAS con un cheque de $50.000.

En un trabajo conjunto con el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Coordinación y Planificación llevamos adelante el Programa “ Banco de Formuladores de Proyectos” donde participaron más de 100 personas del sector público y privado y culminaron la capacitación teórica/práctica 79 personas.

Estamos realizando el Relevamiento Comercial y Productivo de la Ciudad de Bella Vista a fin de establecer un vínculo más directo y escucha activa con un sector tan importante como es el comerciante. Además, este trabajo nos permitirá obtener información genuina que servirá para crear políticas públicas y localización de obras que promuevan la inversión privada y la generación de empleo.

La ciudad se llenó de alegría y colores con nuestras Ferias de Artesanos con una periodicidad quincenal, acompañada de música y actividades recreativas, a esto se le sumó una feria ecológica de reciclados, donde se articuló con industrias y comercios que donaron materiales que los artesanos reciclan, como ser vidrios, espejos y telas.

En el año 2022 realizamos 26 ferias y en lo que va del 2023 ya se concretaron 5. Para éste año nos proponemos realizar 2 ferias por mes dándole siempre el valor agregado de las comodidades para los artesanos y entretenimientos para adultos, jóvenes y niños.

Y si hablamos de trabajo y de la posibilidad de contar desde el Estado con herramientas que nos ayuden a salir adelante les quiero contar sobre la Oficina de Empleo Local.

La misión de la Oficina de Empleo es la intermediación y colocación laboral. Ayuda a cubrir vacantes en empresas u otras organizaciones que requieran personal, mediante la colocación de las personas que reúnen los perfiles adecuados a los puestos solicitados.

El avance en políticas de empleabilidad, apuntando a la creación de empleo, siempre debe estar acompañado de la Inclusión de las distintas poblaciones y sectores vulnerables.

Durante el año 2022 a la fecha más de 1100 ciudadanos Bellavistenses fueron asistidos con subsidios y becas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a través de la Oficina de Empleo. Logramos la Inserción Laboral de 246 Jóvenes en el rango etáreo de 18 a 24 años, de 100 Personas mayores de 25 años con asistencia de programas y de 50 Personas mayores de 25 años sin asistencia de programa.

Y si de posibilidades laborales se trata, debemos hablar de igualdad de oportunidades… Compartimos con ustedes la alegría de que 74 Personas con Discapacidad están trabajando a través del Programa Promover. En lo que respecta a la vinculación con el Sector Privado, 50 personas con discapacidad han realizado sus pasantías en distintos comercios de la ciudad. En cuanto al Sector Público, 24 personas con discapacidad han tenido la posibilidad de capacitarse en talleres de oficio elaboración de productos artesanales en panadería y pastas que se están llevando a cabo en el Centro Sin Barreras. Para esta línea se han destinado aproximadamente un total de $500.000 en carácter de insumos además del pago de un incentivo económico de $20.000 por mes a los participantes de la capacitación.

Sabemos que son muchas las personas que necesitan del acompañamiento de equipos técnicos para realizar diversidad de trámites y también estamos convencidos que los mismos deben hacerse en los lugares que corresponden, sin banderías políticas ni identificaciones partidarias. Por eso, desde ésta oficina además se brinda atención y acompañamiento para tramites en ANSES entre los cuales podemos destacar: Cargas de Libreta AUH, Trámites Asignaciones por Embarazo, Trámites Asignaciones Familiares SUAF, Inscripciones al PROGRAMA HOGAR , Inscripciones al Programa de Estudios PROGRESAR, Tramites Seguro por Desempleo, Iniciaciones Beneficio Pensión Adulto Mayor, Trámites Autorización de Pago de Asignación por Hijo con Discapacidad, Créditos para Jubilados y Pensionados, Inscripciones al Monotributo Social, Claves de Seguridad Social y Asesoramientos varios (Jubilaciones, Pensiones, Reclamos Retroactivos, Haberes mal liquidados, Cambios de Boca de Pago, Embargo de Haberes, Lista Sábana Historial de Aportes).

Con este acompañamiento llegamos a una población de 5.000 personas.

Pensar en un modelo de ciudad que debe crecer con inclusión social es pensar en el Estado como motor de desarrollo económico y social. Un Estado que sea capaz de intervenir donde la sociedad lo requiera.

Los municipios han incrementado en los últimos años sus funciones y responsabilidades. Dejaron de ser simples proveedores de servicios urbanos para ser articuladores de desarrollo socioeconómico y productivo.

Con el Presupuesto Participativo proponemos una nueva forma de gestión pública que garantice su eficiencia a través de la intervención de los ciudadanos y profundice las bases democráticas con mayor participación de los vecinos, quienes deciden cómo orientar sus recursos según sus prioridades.

En tiempos difíciles y de profundo descreimiento en la política, el PP constituye la posibilidad de recuperar la credibilidad del Estado acercándolo a la sociedad y generando un mecanismo de participación ciudadana directa.

En el año 2022 se destinaron $9.000.000 al programa, de los cuales $5.000.000 fue un aporte del Gobierno Provincial y $4.000.000 del Municipio.

El importe total fue distribuido en 4 proyectos ganadores para instituciones por $1.000.000, 6 proyectos ganadores para emprendedores por $333.000. En todos los casos de dio igual participación a la zona urbana y rural.

Como equipo de trabajo creíamos necesario también volver a la originalidad del programa involucrando a las comisiones vecinales. Por eso, en un trabajo conjunto con la Vice Intendencia Municipal, realizamos más de 15 reuniones en diferentes barrios de la ciudad conformando y actualizando las comisiones vecinales. Y por supuesto, destinamos $3.000.000 para ser divididos en 5 proyectos de $600.000.

Una mención aparte merece el rol que para nosotros tienen los jóvenes de la ciudad. Y siendo conscientes de la necesidad de generar mecanismos de escucha y participación para ellos, llevamos adelante el programa “Presupuesto Participativo Joven 2022”, en el cual se invirtió $2.000.000 del Gobierno Municipal obteniendo 6 proyectos ganadores por $333.000 cada uno.

Nos propusimos completar la entrega de proyectos ganadores para el mes de junio teniendo en cuenta los altos índices inflacionarios de nuestro país que perjudican enormemente los proyectos presentados y sus correspondientes presupuestos. En lo que va del año ya hicimos la entrega de 7 ganadores.

Cuando llevamos adelante el trabajo anual del Presupuesto Participativo nos encontramos con instituciones fuertes que realizan un trabajo que es imposible cuantificar o ponderar. Las entidades intermedias son las expresiones más fidedignas de nuestra sociedad. Porque independientemente del gobierno de turno ellas perduran en el tiempo muchas veces velando por nuestra seguridad y preservando la vida de cada bellavistense. Tal es el caso de los Bomberos Voluntarios. Tan necesarios e imprescindibles en este último tiempo.

En el año 2022 firmamos un convenio de colaboración económica con los bomberos voluntarios por un importe de $140.000, fondos que son destinados al pago mensual de miembros del cuartel. Este año renovamos el mismo llegando a $180.000.

Bella Vista es una ciudad productiva, la agricultura y la ganadería son actividades económicas estratégicas que contribuyen económica y socialmente al bienestar de la población. En ese sentido es fundamental el acompañamiento a los productores más aún en momentos difíciles como los que hoy están pasando por la profunda sequía.

La misma sequía que al inicio del año 2022 nos obligó a conformar un equipo municipal soporte para los bomberos voluntarios en el combate contra el fuego, equipo que al día de hoy se mantiene y que sigue colaborando en ésta lucha.

Concretamos la entrega cientos de fardos de pasturas adquiridos con fondos propios a pequeños ganaderos afectados y en conjunto con la Sociedad Rural y el Ministerio de Producción de la Provincia se lograron entregas de forraje y alimento balanceado a gran número de beneficiarios.

Realizamos más de 500 Declaraciones Juradas de Emergencia que permitieron acceso a créditos provinciales, forraje y subsidios a aquellos que contaban con sus certificados.

Entregamos a pequeños productores más de 20 mil plantines de pimiento de alta calidad a costo semilla con plazo de gracia de hasta 6 meses.

A través del vivero municipal destinamos más de 7 mil plantines de árboles de alto crecimiento para cortina forestal de predios productivos.

Arborizamos la ciudad aportando más de 400 árboles de producción propia a plazas, paseos, escuelas y veredas. Produjimos compost para venta y donación a entidades con iniciativas productivas, además de autoabastecer nuestro vivero y otros espacios.

Con el programa de Huerta Familiar entregamos más de 500 kits de semillas a familias, entidades públicas, ONG y escuelas.

Asistimos técnicamente a grupos para la conformación de nuevas cooperativas y a cooperativas en funcionamiento para lograr nuevos objetivos, y el equipo técnico visitó el Ministerio de Agricultura del Paraguay para análisis de posibles intercambios comerciales.

Dentro de las actividades continuas, las podas urbanas pudieron avanzar sobre gran número de árboles problemáticos y el servicio de tractor brindó laboreo continuo a gran número de pequeños productores. Realizamos más de 70 perforaciones y más de 300 reparaciones a lo largo del año.

Entregamos más de 30 tanques de agua, cerca de 1000 metros de mangueras, plásticos de invernáculo, fertilizantes, cintas de riego, bebederos, bombas manuales y herramientas a más de 100 familias.

Sabiendo de la importancia de cada una de las acciones planteadas durante el año 2022 nos proponemos reforzar las mismas con el objetivo de seguir acompañando y estar cerca de cada productor de nuestra ciudad. Estamos armando nuevamente plantines de pimiento llegando a un total de 30.000 y en los próximos días estaremos entregando plásticos para invernáculos a pequeños productores damnificados por temporal con una metodología de devolución a mitad de costo. Y en conjunto con el INTA vamos a asistir con alimento balanceado al sector de pequeños ganaderos.

Tenemos dos grandes desafíos por delante.

La refacción del Parque Cruz de los Milagros, un lugar histórico y emblemático de nuestra ciudad visitado periódicamente por bellavistenses y turistas, para el cual hemos firmado convenio con el Gobierno Provincial.

La puesta en funcionamiento del Fondo Rotativo para el Sector Agropecuario, una herramienta que propone un aporte continuo de bienes para uso productivo.

Debemos generar las herramientas de apoyo para el crecimiento de un sector que es central en el desarrollo económico de nuestra ciudad.

Y si hablamos del crecimiento de Bella Vista, y si hablamos de fuentes laborales, y si hablamos de su belleza natural, hablamos de TURISMO. ¡Hablamos de un lugar Único y Privilegiado!

Estamos trabajando incansablemente para ser la ciudad turística que soñamos, ser un destino de calidad elegido para disfrutar de nuestras bellezas naturales, históricas y culturales.

Somos conscientes de lo que la actividad representa: es motor fundamental de desarrollo social, cultural, ambiental y económico.

Tenemos un desafío: ¡potenciarnos cada vez más!

Por eso, en la reestructuración del organigrama, creamos por medio de la Ordenanza N° 2087/22 la Secretaría de Turismo y la Dirección de Promoción, Fiscalización y Calidad Turística.

A través del Programa de Fortalecimiento y Jerarquización de Productos Turísticos estamos trabajando en la mejora y en el posicionamiento del producto TOROPÍ. Construimos un nuevo Portal de Acceso, instalamos nueva cartelería y realizamos limpieza y mantenimiento de senderos.

Además de regular recepción turística anual, con el fin que toda la población y turistas tengan acceso a conocer EL YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO TOROPÍ Y EL LUGAR HISTÓRICO NACIONAL DE PUNTA CUEVAS, y crear conciencia de su importancia como recursos turísticos, alentamos a los visitantes a ser promotores de nuestros atractivos.

Organizamos excursiones guiadas gratuitas durante las temporadas de vacaciones de invierno 2022 y verano 2023.

Entre diciembre 2021 y febrero 2023 visitaron el Paleo Museo Toropí y el Yacimiento Paleontológico Toropí, aprox. 7.510 personas.

En el sitio dónde se desenvolvió el Combate de Punta Cuevas, se recepcionaron más de 400 visitantes.

Nos visitaron desde 22 provincias de la Argentina más CABA.

En relación con el mundo, se recibieron visitantes de 3 continentes y de 16 países: América (Uruguay, Paraguay, México, Brasil, Estados Unidos y Colombia); Europa (Suiza, Francia, España, Italia, República Checa, Inglaterra, Alemania y Austria); Oceanía (Australia y Nueva Zelanda).

Las visitas tuvieron diferentes modalidades y fines: turísticos, culturales, sociales, deportivos, periodísticos, institucionales, y educativos de todos los niveles.

En síntesis; en este periodo ¡se compartieron conocimientos y características de los atractivos históricos, naturales y culturales; con aproximadamente 8.000 PERSONAS!

Y si de turismo y belleza natural hablamos, hablamos de nuestra playa, playita, Bella Beach… cualquiera sea el nombre que le pongamos ella es y seguirá siendo una de nuestras máximas estrellas.

Por eso la dotamos permanentemente de más y mejores servicios, alquiler de camastros, reposeras, silletas y sombrillas, eventos deportivos, tirolesa, muro de escalada, entre otras cosas.

Las mejoras en su infraestructura están a la vista y fue para todos emocionante ver tantas familias disfrutando de la arena durante todo el día y más aún a la noche.

Con el de objetivo de impulsar la oferta turística local para captar futuros visitantes, participamos de fiestas relevantes de la región como la Fiesta Nacional del Surubí en Goya y AGRONEA en Charata, Chaco a través de un stand móvil de promoción turística. Por supuesto también apoyamos eventos locales como el Toropí Trail Run, Simposio de Frutas Finas (INTA), Expo Rural, etc.

Potenciamos nuestro calendario turístico organizando y reviviendo fiestas tradicionales como Karai Octubre, Fiesta Variada Embarcada con Devolución y Fiesta Provincial de la Frutilla.

Un párrafo aparte merece lo que fue la edición 2022 de nuestra Fiesta Nacional de la Naranja y de la Diversidad Productiva. Decíamos que volvía la fiesta y la fiesta sin ninguna duda: ¡VOLVIO!

Fue el evento más esperado del año y superó todas las expectativas dejando en lo más alto a la ciudad de Bella Vista a nivel nacional.

Tres noches de buena música, reencuentro, entretenimiento, empresas, emprendedores, artesanos en las cuales el público acompañó y la fiesta se sintió. Más de 25.000 personas el día domingo y alrededor de 10.000 el viernes y 14.000 el sábado.

El cambio del reglamento en la elección de nuestra embajadora también marcó el sentido de nuestra fiesta y de la gestión: la del rol que ocupa la mujer en la sociedad hoy.

Para finalizar sobre este tema solo quiero volver a decir ¡GRACIAS! A los bellavistenses por acompañarnos, a las empresas privadas que dijeron si, al Gobierno Provincial por su apoyo incondicional y a mi equipo de trabajo, sin ellos semejante organización hubiera sido imposible.

Algo similar ocurrió con los Carnavales en esta edición 2023, con un corsódromo totalmente renovado, servicios acordes a las demandas del público carnavalero, un evento que sigue posicionando a nuestra ciudad en el contexto provincial y nacional y que debemos seguir potenciando.

El carnaval no es solo fiesta, es fuente de trabajo, es turismo, es parte de la cultura de nuestra ciudad y seguiremos trabajando para que vuelva a ser uno de los más importantes de la provincia.

Por último, a través del Programa de Planificación y Gestión del Desarrollo Turístico llevamos adelante la refacción y mejora de la Oficina de Información turística por Ruta 27 y Santa Fe y la colocación de cartelería con información y promoción turística en puntos estratégicos de nuestra ciudad.

Acompañamos al sector privado a través de múltiples capacitaciones necesarias para ser destino de calidad como: Comunidad Anfitriona, Talleres de Mozos y mucamas, Sello Correntino (sello de calidad para operadores turísticos), INTUR (Programa de incentivo para inversiones turísticas) en el cual se brindó asistencia a Operadores Turísticos en la formulación de proyectos.

Aprovechamos para contar que de dichos talleres se presentaron 41 proyectos, que compitieron con todo el país con el resultado de 4 proyectos ganadores para prestadores de nuestra ciudad.

Para este año logramos articular con el Gobierno Provincial capacitaciones en las siguientes temáticas: Calidad para alojamientos turísticos, para oficinas de turismo, para guías de sitio, circuitos accesibles, entre otras.

Actualmente estamos desarrollando una aplicación con información turística local, de fácil acceso y con todos los datos necesarios para quienes nos visitan. La misma ira acompañada de Puntos de Información Turística en diferentes lugares de la ciudad con la metodología de Código QR contribuyendo al medio ambiente.

Para cerrar quiero dejar algunos datos de lo que ocurrió en este último año: fuimos destino más elegido durante varios fines de semana en el año 2022 a nivel provincial, estuvimos en 3° lugar entre los destinos más elegidos a nivel nacional por una empresa de transporte de pasajeros, según el Observatorio Argentino de Turismo somos una de las ciudades turísticas emergentes y como si no fuera suficiente fuimos una de las 5 ciudades de la provincia más elegidas durante la temporada de verano 2022-2023.

El turismo es el sector que comienza a lidera el crecimiento de la actividad económica en nuestra ciudad, ¡sigamos trabajando juntos para crecer día a día porque el Turismo somos todos y lo hacemos entre todos!

Por supuesto que somos conscientes que para ser una ciudad turística de excelencia debemos seguir trabajando en su ordenamiento y en la seguridad.

Desde la DIRECCIÓN DE TRANSITO creemos en la importancia de transmitir la educación vial desde la escuela para la formación de buenos futuros ciudadanos. Promover el aprendizaje y cumplimiento de las normas y reglamentos creados con el fin de preservar la seguridad y la vida de las personas a través de la prevención de accidentes de tránsito. Lo hacemos a través del programa “Transitemos Juntos” donde se transmiten conocimientos respecto a las señales de tránsito, y los alumnos elaboran sus propios proyectos y participan de sorteos.

Restauramos el 20% de los nomencladores indicadores de calles ya existentes, se colocó nueva cartelería en el 80% de las nuevas arterias asfaltadas y re reemplazó el 50% de la cartelería obsoleta de la zona urbana.

Renovamos el parque automotor del área con la compra de una pick up Saveiro, a la cual se la equipó con barra lumínica y sistemas de comunicación.

Durante todos los fines de semana el área de tránsito realiza controles de alcoholemia. Adquirimos 10 nuevos equipos de comunicación para facilitar la comunicación del personal de tránsito y 2 nuevos alcoholímetros de última generación.

Adquirimos un decibelímetro para el área de comercio que nos permite dar respuestas a los reclamos de los vecinos por ruidos molestos y para este año nos proponemos finalizar una nueva legislación que regule dichos inconvenientes la cual se está realizando con la colaboración de un ingeniero en sonido matriculado.

De manera coordinada con el Concejo Provincial de Seguridad Vial llevamos adelante el “Curso de Capacitación en Seguridad Vial, Tránsito y el abordaje de situaciones conflictivas en la vía pública” y se procedió a la destrucción de más de 80 caños de escapes antirreglamentarios y se labraron 3.910 actas de infracción.

Sabemos que la inseguridad es un flagelo que sufre la ciudadanía y nos preocupa a todos. No nos quedamos con el “no es mi competencia”. Analizamos, preguntamos, nos interiorizamos y tratamos de aportar desde nuestro lugar.

Por eso, reforzamos los recursos preventivos de seguridad del Centro de Monitoreo y Atención Ciudadana.

Actualmente contamos con seis monitores en los cuales se proyectan las imágenes de video vigilancia. Contamos con ocho operadores al servicio de la comunidad las 24 horas para reforzar la seguridad y prevención de la ciudad.

En el Centro de Monitoreo y Atención Ciudadana de Bella Vista, utilizan dispositivos de casi 30 videocámaras instaladas en distintos puntos claves de manera estratégica de la ciudad. Durante el año 2022 los operadores se capacitaron en “Aplicación de Monitoreo de Alarmas”, con un total de 17 capacitaciones.

El 12 de diciembre de 2022 se llevó a cabo el lanzamiento del “Programa Bella Vista Te Cuida” a través de la aplicación SmartPanics que puede ser utilizada en un teléfono móvil y está conectada al Centro de Monitoreo. Es una manera eficaz y simple de protección las 24 horas, y los 365 días del año. Permite enviar eventos de emergencia, asistencia o incendio informando su localización exacta para una asistencia y derivación más eficiente a las fuerzas de seguridad pública (Policía, Ambulancia, Bomberos).

Esta App es totalmente gratuita y de uso simple.

Ahora nuestras familias están más seguras y protegidas, podemos conocer dónde están nuestros hijos, donde se encuentren con la activación del GPS. Y algo muy importante, podemos contribuir a través de la misma en la seguridad de las mujeres que se encuentran en situación de riesgo ante casos de violencia.

Para este año apostamos a capacitar a los vecinos en la instalación de la aplicación trabajando en conjunto con las comisiones vecinales.

Nos proponemos crear el Corredor seguro de la zona sur a través de la instalación de más cámaras de seguridad y duplicar la instalación de cámaras en la zona céntrica y en los ingresos a la ciudad.

Y en una ciudad que avanza y crece permanentemente resulta indispensable apoyar la EDUCACIÓN. ¿Con qué objetivo? Con uno claro: el de tener personas capaces de crear cosas nuevas y no solo repetir lo que otras generaciones hicieron.

Con la modificación del organigrama también se creó la Dirección de Educación porque creemos que desde el Estado Municipal y más allá de las responsabilidades debemos estar cerca de las instituciones educativas y generar nuevas herramientas educativas al servicio de la comunidad.

Los desafíos planteados para este año son muchos y ambiciosos, entre los cuales se destacan: La “Semana de la Ciencia”, el “Encuentro de Paleontología” y la “Segunda Fiesta del Libro, la Educación y la Cultura”.

Vamos a implementar el Programa “El Chamamé va a la Escuela” a través de un convenio marco con la Fundación Memoria del Chamamé que tendrá como objetivo acercar a las instituciones escolares de todos los niveles especialistas e historiadores que contarán sobre la vida y obra de autores, compositores e intérpretes chamameceros bellavistenses.

Queremos acompañar a los docentes de nuestra ciudad por eso estamos realizando y seguiremos haciéndolo, capacitaciones y diplomaturas con temáticas actuales.

Durante el ciclo lectivo 2022 llevamos adelante la Especialización Superior en Innovación Educativa de la cual egresaron 80 docentes.

Este año lanzamos en el mes de febrero la «Diplomatura Superior en Recursos Educativos Digitales en la Enseñanza” que llevaremos a cabo durante el ciclo lectivo 2023 y 2024. Esta diplomatura será destinada a docentes de nivel secundario y terciario. Del mismo modo en el mes de agosto se lanzará una capacitación para docentes del nivel primario sobre Astronomía y el Sistema Solar.

Desde esta dirección también le estamos dando un fuerte impulso al Observatorio Municipal por el cual han pasado cientos de personas durante la temporada de verano además de instituciones educativas que lo visitan frecuentemente con sus alumnos. Somos la única ciudad de la provincia que cuenta con un equipamiento de esta magnitud y queremos potenciarlo.

Como propuesta educativa anual, la Extensión Áulica de la Universidad Nacional del Nordeste desde el año 2022 está formando profesionales en la Tecnicatura en Gestión de la Administración Central y en la carrera de Martillero Público Nacional. En el mismo lugar se está trabajando en la creación de una Biblioteca de Autores Bellavistenses y Correntinos con soporte informático y digital. Esto último dará la oportunidad para que alumnos de todos los niveles escolares puedan tener de forma accesible información sobre nuestro pasado local y correntino.

Apostamos a la educación y a la seguridad de los alumnos con la decisión de invertir en el Boleto Estudiantil. Lo hicimos en el año 2022 llegando a casi 1.000 usuarios y lo volveremos a hacer este año. Éste será uno de los primeros proyectos que enviaré al HCD y para el cual voy a necesitar de su acompañamiento.

De un boleto estudiantil de $50, el Estado Municipal subsidiará $30. Creemos que es una manera de generar alivio económico a los padres de alumnos del nivel primario y secundario y también a alumnos del nivel terciario.

Proteger, conservar y difundir nuestro patrimonio material e inmaterial ha sido y es un eje fundamental de la gestión. Hicimos de la cultura una herramienta de transformación social e inclusión, fomentado el arte y las expresiones.

La orquesta folclórica municipal, conformada con músicos profesionales participó en eventos oficiales y otras instituciones urbanas y rurales llegando a tener más de 30 presentaciones en el año 2022.

El ballet folclórico municipal con la ampliación de clases e integrantes de adultos mayores y niños, formó parte de los eventos más destacados con más 20 presentaciones oficiales.

En los espacios culturales destacados, como ser el Museo Histórico Municipal, se restauraron y recuperaron objetos históricos y se llevó adelante una obra de refacción y mejoras edilicias del lugar, necesarias para proteger la historia que vive allí.

El Paleo Museo Toropi, único museo de restos fósiles de la provincia, se ha vuelto un atractivo turístico/cultural indiscutible de la zona. Se realizaron modificaciones y se incorporaron actividades didácticas y venta de artículos relacionados a la temática. El paleo museo en este periodo recibió más de 6.000 visitantes, oriundos de todas las provincias de la Argentina, países de América, Oceanía y Europa.

La recientemente inaugurada Sala De Arte “ITAKUÁ”, se logró cristalizar después de mucho tiempo. Esto fue largamente demandado por un sector de nuestra comunidad y hoy es una realidad que brinda un espacio más para el aprendizaje, el estudio y la expresión.

La Dirección De Cultura apoyó activamente la organización de grandes eventos como ser fiesta de la naranja y carnavales. Por otra parte llevó adelante más de 40 actividades culturales, como ser concursos, certámenes, peñas, competencias, talleres, tanto en la zona urbana como rural, involucrando así a más de 80 prometedores artistas de distintas disciplinas.

Tras un periodo sin acontecimientos, recuperamos 3 fechas y eventos que nos conmueven y emocionan como los homenajes a Ricardo Scófano, Rubén Miño y a nuestros Músicos Chamameceros.

La agenda de La Casa De La Cultura, atendió la demanda de nuestra comunidad en ensayos, seminarios y conferencias, exposiciones, etc. El lugar contribuyó con instituciones, comunidades religiosas, entidades deportivas y educativas, aportando también asistencia técnica.

Apostamos en este nuevo ciclo a la continuidad y mejoramiento de todas las actividades expuestas aquí, como así también a generar nuevos espacios y actividades que involucren al quehacer cultural plural, la ampliación de talleres artísticos, la continuidad en la modernización de los espacios, etc. Las actividades culturales nos hacen transitar un camino de desarrollo y productividad social.

Somos parte de un conjunto de bienes materiales y espirituales y ejecutamos proyectos que revalorizan nuestro modo de vida, nuestras costumbres y tradiciones. ¡Bella Vista es cultura!

Al inicio decía que no podemos pensar en el desarrollo si no es con INCLUSIÓN. Y en este sentido, el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Humano es fundamental.

El año 2022 se presentó como un nuevo desafío, que conllevaba la responsabilidad de dar continuidad a acciones que tendían a acompañar a la ciudadanía en general, pero también a revalorizar el rol social de los sectores más desfavorecidos, buscando generar igualdad y equidad.

Nunca se ha perdido de foco el objetivo esencial de brindar oportunidades para mejorar las situaciones sociales en las que se ven afectados o vulnerados derechos básicos, conforme a la visión de mejorar las condiciones de vida de cada bellavistense.

Recepcionamos más de 1500 demandas de ciudadanos que acuden diariamente a la secretaria buscando gestionar diversos trámites como así también asistencia con recursos (alimentarios, de mejoramiento habitacional, etc.), brindamos asistencias a través la provisión de pasajes y servicio de transporte para cumplir con los tratamientos médicos prolongados y turnos prefijados en la ciudad capital así como a Buenos Aires.

Implementamos el programa Estamos Con Vos que consiste en un descuento para la adquisición de la Garrafa de Gas doméstica con el cual se beneficiaron más de 800 familias. Este año continuaremos con el beneficio actualizando los importes y duplicando la cantidad.

Apostamos al crecimiento del Banco de Anteojos lo cual dio muy buenos resultados ya que recibimos más de 100 marcos durante el 2022. A través de éste programa más la compra de nuevos marcos hemos dado respuesta a 200 personas.

Fortalecimos vínculos con comedores comunitarios y organizaciones sociales brindando apoyo, asesoramiento y contención en materia de recursos para llevar adelante sus actividades. Lo hacemos sabiendo que son muchas las personas que encuentran contención y acompañamiento a través de diferentes grupos y voluntariados.

La presencia del Estado en los diferentes puntos de nuestra ciudad para nosotros es un pilar de la gestión. Acercar los servicios a la gente y descentralizar las oficinas nos parece fundamental para facilitar el día a día de los bellavistenses. Lo hacemos con programas como: Vos y tu municipio, Cine Bajo las Estrellas y Un Cumple Diferente.

Para el año 2023 además de dar continuidad a lo antes dicho creemos necesario trabajar sobre otros grupos de nuestra comunidad a los cuales debemos contener y acompañar.

A través de Escuela Móvil Para Padres buscamos desarrollar talleres de sensibilización y acompañamiento acerca de la mirada actual y la necesidad de pensar la paternidad y maternidad como la base fundamental para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

Con el Programa Vivir Mejor queremos ofrecer atención para las personas con obesidad, con el objeto de mejorar la calidad de vida a partir de herramientas psicológicas, nutricionales y deportivas.

Con el afán de concientizar sobre la importancia del cuidado del ambiente llegaremos a las escuelas primarias y secundarias con talleres de reciclaje en el marco del Programa Creatividad.

Desarrollamos el Registro Único Municipal de Ladrilleros con el objetivo de centralizar las acciones a través de un relevamiento concreto y verdadero de familias que tienen como actividad principal sus ladrillerias. En los próximos días estaremos haciendo efectiva la entrega de un subsidio económico de $20.000 a 100 familias ladrilleras afectadas por la creciente del Río Paraná.

Junto a las demás modificaciones del organigrama municipal también hemos separado los Departamentos de Niñez, Adolescencia y Familia y de Mujer y Género.

Lo hicimos con la profunda convicción de que es necesaria la ejecución de políticas públicas diseñadas específicamente para cada uno de ellos atendiendo a las demandas y a las problemáticas tan difíciles que se presentan.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho.

Para garantizar el cumplimiento de los derechos enumerados en dicha convención, se crea el Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia conformado por un equipo interdisciplinario que tiene por objetivo contribuir al desarrollo de políticas públicas que garanticen la Promoción, Protección, restitución y ejercicio pleno de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de nuestra ciudad.

Durante el año 2022 desde el Dpto. brindamos abordaje integral ante situaciones de vulneración de derechos, atención, asesoramiento, seguimiento y contención a más de 180 niños. Se trata de casos que ingresan de manera espontánea, de las escuelas, derivados de Asesoría de Menores e Incapaces y del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia.

Generamos en el área un taller de Apoyo escolar y taller recreativo de “la Abuela Tita” a los niños con los cuales nos encontramos dando contención.

Desde este Departamento se viene trabajando de manera articulada con el Centro Integrador Comunitario (CIC) y El Hospital “El Salvador”, a fin de garantizar el acceso a la salud, tanto física como psicológica de nuestros niños.

Visitamos escuelas, clubes deportivos y colonias de vacaciones con los Programas Derechos y Deberes, Bullying y Autoestima, Quereme Bien y Crianza Respetuosa que tienen por objetivo difundir, promocionar y concientizar sobre los Derechos de Niños, Niñas y adolescentes, mejorar la convivencia entre pares, impulsar los vínculos sanos, que los jóvenes puedan detectar a tiempo relaciones violentas y saber a dónde recurrir ante esta situación, La puesta de límites sin violencia, educando desde el respeto y amor.

Un niño que juega es un niño feliz…

Por eso llegamos a diferentes puntos de la ciudad con programas como VACACIONES EN TU BARRIO, CELEBRANDO LA NIÑEZ, DIA UNIVERSAL DEL NIÑO donde incentivamos el juego, el desarrollo de creatividad y el esparcimiento.

Para el año en curso además de continuar el desarrollo de todos estos programas armamos nuevas charlas con temáticas actuales y necesarias como: Embarazo Adolescente, Uso Responsable de Internet, Prevención de Abuso Sexual Infantil y Autoflagelación.

El acompañamiento a cada mujer bellavistense es para nosotros Política de Estado. Desde el Departamento de Mujer y Género buscamos fortalecer, reconocer y garantizar los derechos de las mujeres y el colectivo LGBTIQ +, a una vida libre de violencia por cuestiones de Género.

Sabemos que cuando una mujer hace voz de su situación de vulnerabilidad, con lo difícil que eso significa, debemos estar como equipo para escucharla, asesorarla y contenerla.

Realizamos 44 inscripciones al Programa Acompañar que tiene como principal objetivo fortalecer la independencia económica de Mujeres y la comunidad LGBTI+ en situación de violencia de género.

A través del programa “Cocinemos con Amor” hemos brindando capacitación en la elaboración de Budines, Pan Dulce , Panes y Pizzas para que la mujer refuerce sus valores, sea independiente en su economía y se sienta útil, responsable y vuelvan a renacer todos esos valores que alguna vez se encargaron de hacerles pensar que no los tenía.

“Hablemos de lo que no se habla” es un ciclo de charlas con el cual recorremos diferentes barrios e instituciones generando un espacio de dialogo e intercambio.

Junto a la comunidad LGBTQ+, hemos llevado a cabo los diferentes programas tendientes a lograr la “igualdad de género” como el consultorio amigable, modulo navideño, programas de semillas “Mi huerta”.

Se acercaron a la oficina 335 personas a quienes dimos respuesta articulando con profesionales específicos de diferentes instituciones Municipales, Provinciales y Poder Judicial y realizando asesoramiento necesario para cada caso en particular y el diligenciamiento de los oficios que recibimos del poder judicial.

Uno de los mayores desafíos que nos planteamos como gestión fue poder llegar a los jóvenes de nuestra ciudad y que ellos se sientan escuchados y protagonistas.

Entregamos más de 80 becas para estudiantes secundarios realizadas en la academia Alfa & Omega de la ciudad realizando un importante aporte económico que supera los $400.000 garantizando el acceso a una preparación de calidad para estudiantes de último año con proyección universitaria. Éste año renovaremos el convenio invirtiendo en el futuro de nuestros jóvenes.

Desde la Dirección de Juventud creamos la Banda Municipal Aramí, la cual en su esencia marcada por instrumentos de viento busca reivindicar el reconocimiento de la gestión a la música. Con la misma se han realizado participaciones en actos oficiales y visitas a diferentes escuelas de la ciudad.

Llevamos adelante el programa “El arte va a la escuela” como iniciativa para llegar con la música a escuelas de zonas rurales y compartir un espacio de inspiración.

Hemos tenido un gran acompañamiento y participación en lo que fue el mes del estudiante, tratando de garantizar una celebración típica de los jóvenes de nuestra ciudad, en un marco caracterizado por el respeto y la prevención, con el fin de resguardarlos y cuidarlos.

En conjunto con varias áreas municipales y en articulación con la Dirección de Juventud de la Provincia realizamos la Primer Expo Joven de la ciudad con un marco imponente de participación, tanto de los colegios locales como también de localidades cercanas.

Para el 2023 nos proponemos seguir afianzando el vínculo con nuestros jóvenes, generando espacios de debate con temáticas de interés buscando construir una sociedad más participativa en donde ellos sean los diseñadores y ejecutores de las políticas públicas de la gestión municipal.

Existen diferentes maneras de recomponer la estructura social pero hay una que no falla: la que genera igualdad de oportunidades, la que nos demuestra que las ganas, la voluntad y el talento, cuando se practican con esfuerzo, pueden cumplir sueños.

¡Y vaya si los Argentinos no hemos comprobado esto el año pasado!

Para ésta gestión municipal el deporte es Política de Estado.

Nuestro lema es llegar a la mayor cantidad de personas posibles y de todas las edades para que ningún bellavistense deje de practicar el deporte que más le guste.

Con los profes de la Dirección de Deporte estamos presentes no solo en los entrenamientos deportivos en distintos sectores de la ciudad, sino también en establecimientos escolares de nivel inicial y primario, como así también en centros donde se reúnen chicos con discapacidad y adultos mayores.

Durante el año se realizan torneos de instancia local, zonal y hasta provincial de distintas disciplinas, apoyamos en todo momento a cualquier ciudadano que quiera realizar un torneo o encuentro deportivo de cualquier disciplina, estando así presente en torneos de ciclismo, maratón, gimnasia artística, entre otros. Estamos al lado de cada deportista y de cada club de nuestra ciudad, brindando ayuda en todo lo que está a nuestro alcance y más.

Rugby, fútbol, hockey, básquet, vóley, handball, taekwondo, patín artístico, muay thai, ajedrez, gimnasia, yoga, natación, entre otras. Tenemos 14 escuelas deportivas municipales gratuitas a las cuales asisten más de 700 personas de todas las edades.

Durante el verano llevamos adelante 3 temporadas de colonia de vacaciones a las cuales asistieron 120 chicos en cada una. También se realizaron clases de aquagym, cursos de natación y gimnasia adaptada para chicos con discapacidad.

Nuestro mayor desafío es mejorar las instalaciones del Complejo Polideportivo “Julio César Cossani”, lo cual ya comenzamos a llevar adelante.

Refaccionamos sanitarios, reemplazamos las camas cuchetas, mejoramos las instalaciones eléctricas y proyectamos para éste año realizar obras nuevas para mejorar los servicios del Estadio Ciudad y de la Pileta.

En un trabajo conjunto con el Gobierno Provincial renovamos la luminaria del sector del corsódromo y de gran parte del playón frente al escenario.

Para los próximos meses estaremos renovando la iluminación completa de la cancha central para lo cual ya adquirimos los reflectores.

Además, y no es un detalle menor, hace algunas semanas inauguramos el nuevo cartel indicativo de la pista de atletismo en honor a “Don Alejandro Ulfedt”.

Apostamos a descentralizar las instalaciones del polideportivo, por eso, nos propusimos dotar de mayores servicios al Complejito de la Zona Sur “Luis Acevedo”.

Allí vamos a anexar un cajón de salto en largo, y un sector para lanzamiento de jabalina y bala, para que las instituciones educativas tengan otra opción y cuenten con más espacio seguros para la práctica de dichos deportes.

Por último, quiero mencionar el gran proyecto que nos planteamos como gestión y que ya es un hecho. Se trata de la construcción de la pileta climatizada para la cual ya terminamos de construir el tinglado para la cual además reutilizamos la estructura del viejo galpón de la costanera.

La práctica de deporte es fundamental para el ser humano, sobre todo para los más chicos. Apostar al deporte es apostar a la vida saludable, a los buenos hábitos, a la responsabilidad, al esfuerzo…

Pero no siempre las cosas salen como uno quisiera y tenemos que hablar también de muchas personas que por diversos motivos y factores se ven sumergidos en una triste realidad como son las adicciones y allí también el Estado debe estar presente.

Quiero contarles ahora sobre el Centro de Día Más Vida y de la División de Prevención de Consumo Problemático. Un espacio que tiene como objetivo un abordaje integral para personas que están atravesando consumos problemáticos, el cual incluye estrategias de prevención, intervención terapéutica, y acciones tendientes a lograr una adecuada reinserción social. El plan de tratamiento para los usuarios es ambulatorio e incluye atención psicosocial y terapéutica, teniendo como fin el acompañamiento en la modificación de los consumos problemáticos, como así también la prevención y la promoción destinada a la comunidad.

En el periodo 2022 se llevaron a cabo aproximadamente 1100 consultas.

Actualmente estamos acompañando a 30 usuarios, bajo tratamiento psicoterapéutico, y que participan en las diversas actividades recreativas, cognitivas, terapéuticas, y los talleres artesanales, de carpintería y cocina.

Este año comenzamos a implementar el Programa “Conocer Para Cuidarnos”, que consiste en recorrer los diferentes barrios e instituciones, con el objetivo de concientizar, y prevenir sobre el consumo problemático, a través de la realización de diversos talleres y charlas informativas/preventivas.

Y a través del Programa “Mi Primer refugio”, acompañamos a las familias de la localidad, con el objeto de brindar las herramientas necesarias para intervenir ante determinadas situaciones de consumo/ síntomas- signos de alerta. Se seguirá llevando a cabo acciones conjuntas con instituciones religiosas a través de la creación del Foro de Iglesias Preventoras, instituciones educativas a través del Foro Estudiantil de Prevención, con las familias desde la Escuela para Padres y Referentes Afectivos y el Foro Regional de Prevención de Consumos Problemáticos.

La Salud de cada bellavistense es una prioridad. El Servicio de Emergencia Municipal, pionero en el interior de la provincia, cumplió 5 años de labor de rescate de personas accidentadas en la vía pública.

Desde que iniciamos la gestión nos comprometimos a ampliar sus días y de atención y cumplimos. Actualmente funciona todos los días de la semana, por lo que fue necesario contratar más personal y capacitarlos para tal fin (a cargo del cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad).

También adquirimos nuevos equipamientos como DEA (Desfibrilador Externo Automático) de fundamental importancia para realizar RCP (Reanimación Cardio- pulmonar).

Uno de los objetivos más grandes que nos propusimos desde el inicio de la gestión ES trabajar sobre un Programa de Políticas Públicas para la Mujer y el Niño dentro del cual se desarrollan 3 subprogramas.

En el Programa “Mujer te acompañamos” se realizan controles ginecológicos periódicos , realización de PAP ( más de 100 realizados hasta la fecha) y control de embarazo , charlas sobre maternidad responsable, prevención de enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos , enseñanza del auto examen de mamas .

Para ello incorporamos nuevos profesionales en la rama de la Ginecología, Obstetricia y Anatomopatólogia con consultorios que funcionan en el CIC y en la sala EPAM Norte.

A través del Programa “Cuidamos tu sonrisa” llegamos a todas las escuelas primarias urbanas y rurales durante el 2022 con charlas educativas sobre higiene bucodental y prevención de caries entregando para cada niño un kit de cepillo y pasta dental.

También relanzamos el Programa de Salud Bucal para el cual sumamos una nueva odontóloga que trabaja junto a la mecánica dental siguiendo con la entrega de prótesis dentales a pacientes de bajos recursos.

Trabajamos de manera articulada con otras áreas municipales a través del programa “Vos y tu municipio” acercándonos a los sectores periféricos y vulnerables de la ciudad para brindar atención médica-odontológica con el consultorio móvil equipado.

Durante el año 2022 incorporamos nuevos profesionales y especialidades. Hoy el municipio cuenta con servicios de Neurología, Otorrinolaringología y Fonoaudiología, y estamos realizando estudios de otoemisiones acústicas, un estudio fundamental para detectar de manera precoz una hipoacusia y además de audiometría tonal y logo audiometría.

Dimos inicio al programa “Consultorio amigable” para la comunidad LGTBQ+ que funciona en la Sala Dermatológico con atención médica y odontológica.

Confiamos plenamente en la Atención Primaria de Salud y apostamos cada día por hacerla crecer. Tenemos 5 salas en la ciudad y 7 del sector rural, sumamos más de 10 profesionales odontólogos, médicos y enfermeros para una mejor atención.

Por último, queremos contarles con mucho orgullo y emoción que creamos por ordenanza la Dirección de Discapacidad y el Concejo Municipal de Discapacidad que tiene como objeto primordial regular la asistencia y contención de las personas con discapacidad a efectos de garantizar su derecho a una vida autónoma e independiente en igualdad de condiciones. Actualmente ésta dirección se encuentra elaborando el Registro de Personas con Discapacidad de nuestra ciudad con el fin de convocarlos para brindar asesoramiento y acompañamiento desde la oficina y de repensar planes y programas necesarios para incluir de verdad.

Junto al Hospital el Salvador y la Junta Provincial de Discapacidad estamos trabajando en la posibilidad de crear a nivel local una Junta Evaluadora para facilite los tramites de las familias de nuestra ciudad a los fines de obtener el Certificado Único de Discapacidad.

Quiero acá hacer un paréntesis para contarles un poco de lo que vivimos durante el año 2022 con un programa que personalmente me emociona, me enorgullece y que al mismo tiempo me llena de ganas de seguir trabajando por mi ciudad.

Les estoy hablando del Programa Mejores Mil Días. ¿Y porque me emociona? Porque no creo que haya un solo bebe de nuestra ciudad que no se merezca ser feliz y no se merezca vivir mejor.

Cuando diseñamos este programa pensé que sería imposible llevarlo adelante, pero no, cuando hay vocación de servicio, cuando hay ganas, cuando hay compromiso, no existen imposibles.

9 profesionales (pediatra, psicóloga, estimuladora temprana, enfermeras, odontólogas, ginecólogas, obstetras, profesoras de educación física, entre otras), 30 charlas sobre lactancia materna, nutrición complementaria adecuada, sueño seguro, estimulación temprana, apoyo familiar para los primeros meses, higiene personal de las madres y del bebe, prevención de la violencia y de problemas vinculares, vacunación y seguimiento pediátrico, clases de gimnasia para embarazadas.

Llegamos a 300 mujeres embarazadas. Entregamos 170 bolsos maternales compuestos por escarpines, ropitas para recién nacido, kit de higiene del bebé, manta, trapito de apego, 150 mochilas para niños de 1 año con kit de higiene y juegos didácticos para estimulación y 50 cunas con colchón y sábanas.

Hace pocos días relanzamos el programa que se seguirá llevando adelante durante este año porque es nuestra responsabilidad y la de todos los aquí presentes luchar por una niñez saludable y feliz.

Bella Vista se encuentra en constante crecimiento, somos una comunidad exigente y demandante, y eso se evidencia en nuestro crecimiento y desarrollo. Asumimos la obligación como funcionarios públicos de ser creativos e inteligentes al momento de asignar recursos a la obra y los servicios públicos.

La confianza del vecino es una de las cuestiones más importantes que debemos preservar, por eso y para cumplir con la palabra dada durante el 2022, trabajaremos con las obras que quedaron proyectadas y en agenda, descontado las que se encuentran en ejecución.

Nuestros espacios públicos son fundamentales en el desarrollo de los niños y la población en general, permitiéndonos un momento de encuentro, de creación de lazos entre personas con distintas edades o simplemente propiciando un tiempo de recreación y disfrute. Dentro del ya conocido Plazas Alegres entramos en la etapa final de las obras en las Plazas Mitre y Azahares que serán inauguradas durante los meses de Abril y Mayo.

Y para este año nos proponemos trabajar en espacios verdes ubicados en los Barrios La Florida (zona ProMeBa), Azahares del Norte, Costa Esperanza y Plurianual.

Siguiendo en línea con la transformación de espacios públicos, dentro del programa Bella Vista Recupera, se proyecta transformar los espacios donde los vecinos dejan sus residuos de manera indebida lo que trae aparejado un grave problema sanitario y un espacio que no es propicio para el desarrollo de la vida en comunidad. La intersección de las calles Montevideo y San Juan, es uno de los lugares programados para intervenir, estimando una inversión de más de 2 millones de pesos.

Es fundamental tener en cuenta, que los días permitidos en la recolección de residuos, son ¡LUNES, MIERCOLES, VIERNES y DOMINGOS! ¡Respetemos al recolector de residuos por sobre todas las cosas! Tenemos una gran OPORTUNIDAD como comunidad, que nos involucra a todos ¡si a todos! Porque si logramos clasificar nuestros residuos, durante todo el año, podemos obtener recursos equivalentes a 100 CUADRAS DE ASFALTO O ADQUIRIR 10.000 LUMINARIAS DE LED, por eso, a todos los que estamos acá presentes y aquellos que están viendo o escuchando, ¡cómo no alentarlos a que clasifiquen sus residuos!

Esto es lo que venimos haciendo con nuestro programa BELLA VISTA SUSTENTABLE, mediante el cual ya hemos logrado comercializar residuos obteniendo más de $1.200.000,00 con lo que conseguimos adquirir luminarias de LED para varias cuadras de la ciudad.

Frente a la necesidad de aumentar nuestro plantel de maquinarias y, con el objeto de mejorar los servicios que brindamos y disminuir los tiempos de respuesta a las exigencias de la comunidad, hemos decidido adquirir, con RECURSOS PROPIOS, la compra de una retroexcavadora y un camión, 0 km que se sumarán a la grúa adquirida hace algunos días. La inversión para adquirir estos equipos supera los 60 millones, por lo que será uno de los primeros proyectos que enviaremos al HCD en los próximos días y esperamos su acompañamiento.

Días atrás, logramos obtener un hidroelevador montado sobre una de nuestras camionetas, herramienta fundamental para la gestión, teniendo en cuenta el plan que queremos llevar adelante este año. Buscamos Encender la Ciudad sumando más de 150 cuadras de alumbrado led, logrando una contribución al medio ambiente por la tecnología que se incorpora al alumbrado pero fundamentalmente porque conseguimos calles más seguras. Algunos de los barrios que contarán con iluminación nueva son: San Juan, Santa Teresita, Unido, Norte, Chalecitos, Itatí, Piqueteros, Los Pinos, Costa del Paraná, Centro Comercial, entre otros.

Será una de las inversiones más importantes de los últimos años en lo referente al alumbrado público, teniendo en cuenta que contamos con la ayuda del Gobierno Provincial para adquirir los equipos de led. La inversión, compartida, supera los 30 millones de pesos.

La obra pública, no siempre es visible, y por ello algunos no pueden darle la importancia que realmente tiene en lo que respecta a la mejora en la calidad de vida de las familias, tal es el caso de los servicios básicos, el agua potable y la cloaca. Hoy podemos decir, orgullosos, que cuando termine el 2023 se suman más de 450 familias que tendrán servicio cloacal, ya que estamos próximos a culminar las tareas en la zona Norte de la ciudad, complementando a las 10 cuadras que programamos ejecutar durante el 2023.

Es necesario reconocer y destacar el apoyo del Gobierno Provincial, que nos permite poder encarar obras relevantes para nuestra comunidad. Claro ejemplo es la inversión prevista para nuestro tan querido Parque Cruz de los Milagros, el mismo será intervenido y refaccionado con un presupuesto que supera los 30 millones de pesos.

Así mismo y dando valor y prioridad a los peatones, proyectamos para este año el inicio de la obra de veredas hacia y desde nuestra costanera, obra importante pero por sobre todo necesaria. El Gobierno Provincial nos brindará su apoyo con una inversión de 50 millones de pesos.

Fortalecer el deporte local con obras de infraestructura también es uno de nuestros objetivos principales para este año. Vamos a iluminar la cancha central del complejo con equipos de led.

Vamos a concretar los anhelados sanitarios y vestuarios para complementar al uso del estadio ciudad con un aporte del Gobierno Provincial de 20 millones de pesos y un aporte en recursos propios en más de 10 millones de pesos.

Siguiendo con la apuesta al deporte, vamos a continuar con la obra de la pileta climatizada en el complejito de zona sur, que como dije antes, ya cuenta con el tinglado. En esta propuesta estimamos una inversión de más de 40 millones de pesos.

En materia de red vial nuestra ciudad cuenta con más del 60 % de sus cuadras asfaltadas, un porcentaje único en la Provincia, lo que conlleva, lógicamente, un mantenimiento mucho más significativo. Es por esto que trabajaremos fuertemente en tareas de mejoras y repavimentaciones sobre las calles más deterioradas de la red sin descuidar la importancia que implica seguir ampliando la misma.

Haremos repavimentación en 20 cuadras, tomando como ejemplos calle Corrientes, 25 de Mayo, Jujuy, Sarmiento, Catamarca, entre otras. A su vez, vamos a llegar con obras de asfalto al B° Norte priorizando el ingreso a la Escuela Fe y Alegría y uniendo a su vez los asfaltos existentes. De la misma manera vamos a realizar el ingreso a la Escuela 984, en la zona sur, y por último prevemos unir la Avenida Mórtola para completar la conexión este-oeste en la red asfaltada. La inversión en estos trabajos es superior a los 50 millones de pesos.

Otro desafío que nos proponemos cumplir para la organización y seguridad de nuestra ciudad es avanzar junto a Vialidad Provincial, en la realización del Proyecto Ejecutivo de nuestra colectora para en los próximos años poder empezar a asfaltarla.

Nuestra ubicación geográfica es privilegiada, tenemos paisajes naturales que deben ser aprovechados y resaltados a través de intervenciones en los mismos. Por este motivo seguimos realizando obras para mejorar nuestra playa municipal, ofrecer nuevos servicios y áreas recreativas. Desde el acceso se establecen criterios de diseño universal, por ello, prevemos realizar la 2° etapa de obra sobre el ingreso de nuestra playa, construyendo una rampa para personas con movilidad reducida que se complementará a la escalera ejecutada.

En cuanto a la ampliación de los servicios, se culminó la obra de baños públicos con un nuevo escenario sobre el mismo y estamos trabajando para la realización de una plaza húmeda que finalizará en las próximas semanas. Por último, terminamos una obra de paisajismo que pensamos, será una postal nueva en la ciudad, que contempla terrazas con vista a la playa, dotada de equipamiento urbano de hormigón como reposeras, bancos y mesas, además de vegetación que acompaña y embellece el espacio. La inversión en estas obras supera los 10 millones de pesos.

Nada de lo dicho anteriormente sería posible si no fuera porque tenemos una administración ordenada y óptima.

Una de las premisas de la administración pública es reconocer que los recursos públicos y el gobierno son dos aspectos que se complementan mutuamente. El estado que no puede costear su propio gobierno, no puede existir como institución independiente y bajo esta circunstancia, se torna muy difícil cumplir con los compromisos asumidos frente a la comunidad.

Poder autogestionar, administrar y controlar nuestros propios recursos, no da la libertad necesaria y suficiente para definir políticas de gobierno que contemplen las necesidades de cada uno de los ciudadanos y de la comunidad en general.

Es por ello, que como ejecutores y administradores del estado, nuestro horizonte siempre fue y será proteger los recursos públicos, dándole el destino que corresponde en función a las prioridades de los distintos sectores y tendiendo a lograr de esta manera el funcionamiento armónico de la sociedad en su conjunto.

Este objetivo nunca se podría lograr sin el acompañamiento de cada uno de los integrantes de esta sociedad:

En primer lugar, al contribuyente, que muchas veces sorteando las dificultades que se presentan, sobre todo en materia económica, no deja de cumplir con sus obligaciones tributarias, demostrando de esta manera el apoyo a la gestión y su compromiso como ciudadano.

Queremos brindarles una mejor atención, por eso, adquirimos una terminal para administración de turnos, con el fin de mejorar la calidad de atención al contribuyente.

En segundo lugar, a los proveedores de bienes y servicios, quienes a raíz de su contacto diario y permanente con el municipio, prácticamente forman parte de la familia municipal.

Agradecemos infinitamente su paciencia y voluntad para entender los tiempos del estado y la inevitable burocracia que genera el cumplimiento de los procesos administrativos.

Creemos necesario acompañar el crecimiento de nuestra ciudad regularizando su situación catastral. Por eso nos proponemos verificar banco de tierras municipales, relevar los barrios con asentamientos irregulares e incluirlos en la trama urbana para luego incorporarlos al padrón de contribuyentes, solicitar a invico la cesión real de todos los espacios verdes resultantes de los loteos presentados, a efectos de realizar la prescripción adquisitiva de los mismos y realizar un relevamiento y posterior proyecto de loteo en terrenos presuntos municipales de zonas costeras, contando así con una normativa que restrinja la construcción en zonas de barrancas con peligro de erosión y verificar la situación dominial de los terrenos donde funcionan las distintas dependencias municipales y sanear su estado en caso de corresponder.

Con la seriedad y la responsabilidad que implica administrar los fondos y la absoluta necesidad de actualizar la remuneración de los empleados municipales nos pusimos como prioridad definir una política salarial para los próximos meses teniendo en cuenta el contexto inflacionario por el que estamos atravesando y que no muestra signos de posible disminución en el corto plazo.

A partir del mes de febrero, es decir, los sueldos acreditados el día martes, se realizó el incremento del plus de $8.000 a $14.000.

En el mes de marzo, se incrementa un 20% el sueldo básico de todas las categorías del escalafón municipal, reemplazando éste incremento al 20% no remunerativo que se venía percibiendo.

Adicionalmente, se otorgará otro incremento del 20% al sueldo básico, lo cual nos hace llegar a un total del 40%.

También aumentamos la Ayuda escolar un 100%, llevándola de $5.000 a $10.000. Y dentro de las asignaciones familiares, el concepto escolaridad pasa de $2.000 a $4.000 y la escolaridad para familias con niños con discapacidad pasa de $2500 a $5000.

A partir del mes de abril, se otorgará un adicional no remunerativo del 20% que se calculará sobre el sueldo básico y un nuevo adicional del 10% no remunerativo sobre el básico a partir del mes de mayo.

Queridos concejales, soy consciente que cada uno de ustedes tiene una visión propia de la ciudad, de la provincia y del país que habitamos. Tienen su ideología, convicciones y principios y créanme que los respeto y felicito por sostenerlos y defenderlos. Pero ya pasó el tiempo en el cual esos valores nos convierten en enemigos o se vuelven irreconciliables. Ya pasó el tiempo en el cual lejos de unirnos nos alejamos. Las consecuencias de eso las estamos viviendo hoy.

Por eso los invito a que tengamos el mismo norte y caminemos juntos hacia adelante.

Más que nunca este año, no importa si es electoral, no importa si pensamos distinto,

Construyamos juntos la ciudad que soñamos para que nuestros padres, abuelos y la ciudadanía en general se sientan orgullosos de los funcionarios que somos.

DEJO FORMALMENTE INAUGURADO EL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO 2023.

