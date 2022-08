ME PARECE IRRESPONSABLE QUE NO ESTÉN EN LAS REUNIONES DE COMISIÓN Y DESPUÉS CRITIQUEN”

la concejal Silvia Quiróz, quien habló a raíz del tenso cruce que protagonizó con el concejal Esteban Denegri debido al acompañamiento en los proyectos presentados y el pedido de archivo para las notas del orden del día, entre ellas la N° 87/22 que solicitaba el asfalto de la calle Piedras. “Se manda a archivos porque son temas que ya están resueltos. En este caso, cuando hablamos del tema de la rampa, en ningún momento se le negó pero también debemos entender los tiempos de infraestructura. Los que venimos a trabajar al Concejo sabemos las veces que hemos citado a los funcionarios para ver la viabilidad del proyecto. Estamos totalmente a favor de eso, el tema es que cuando uno saca el despacho, ellos quieren que salga cuando inmediatamente y el manejo no debe ser de esa forma”, dijo la edil.

Por otro lado, se refirió a la apertura que tiene el oficialismo en el tratamiento de los temas, aunque justificó su postura luego de que su bloque haya pedido el archivo a notas, según los ediles, repetitivas. “Creo que el Ejecutivo, ha mostrado apertura con respecto a concejales de la oposición. Se ha interiorizado y se ha puesto a disposición. Tienen el mismo acceso que tenemos nosotros, pasa que por ahí no convocan. Es fácil pedir informes atrás de un escritorio pero no acercarse al vecino parece. A mi no me molesta que pidan informes, la cuestión pasa por realizar un trabajo de campo. Uno tiene que argumentar la no aprobación del despacho y ahí comenzó la cruzada. Se dio la discusión, los informes se pueden pedir pero que sean cosas con coherencia”, comentó.

“Pedir nuevamente un informe sobre el tema, nos pareció redundar en lo mismo. Nosotros trabajamos en comisión, ahí se tratan, se hablan de los temas y son espacios para evacuar dudas. No es un enojo el pedido de informe, lo que sucedió es que se dio la discusión porque consideran que no se aprueba nada de ellos. No por eso hay que tener vergüenza. La discusión no es mala, es para intercambiar ideas. Hay una votación y en ella, uno puede expresar lo que siente”, destacó.

“Es una opinión muy personal la que tienen ellos. En mi caso no lo siento de esa manera. Los vecinos nos votaron, creen que somos representantes y confiaron en nosotros. ¿Vergüenza es porque no les damos un voto a favor? Yo no opino de esa manera. Vergüenza es lo que está pasando en el país, con la cantidad de pobreza que hay. Hay que ocuparse de cosas que realmente importan antes que cosas sin sentido. Hay que asistir a todas las reuniones, no a medias. En las reuniones que tuvimos con el empresario de transporte, no han venido. Si bien no vino a través de un encuentro pactado, sí lo hizo en horario laboral y se cruzó con concejales por las escaleras y ellos igual se fueron”, precisó la funcionaria.

Al ser consultada por las declaraciones de Denegri, en la que puso de manifiesto un cambio notable entre el informe manuscrito y el formal referido al funcionamiento del servicio de transporte urbano. “Nosotros nos basamos con documentos oficiales. Hay cosas que se deben mejorar, es una negociación, no es fácil y se deben escuchar las dos partes. Nosotros estamos con la gente en la calle y los mismos manifiestan cuestiones sobre la limpieza. Eso se habla en las reuniones, era la oportunidad y nadie estuvo presente. Me parece que es un poco irresponsable que no estén en las reuniones y después critiquen”, opinó sobre el trabajo en comisión.

Quiróz opinó sobre el incremento en los tonos de voz dentro del recinto, algo que generó incomodidad entre los funcionarios y que tuvo una cuota más de polémica. “Cada uno tiene su opinión al respecto pero con todo lo que está pasando a nivel nacional, tengo una opinión personal y la pongo de manifiesto. Hay veces que se levanta la voz pero tiene que ver que uno tiene su corazón y expresa su desacuerdo, porque hay cosas que molestan. Reclaman cuestiones por informes y el vecino espera más de nosotros. Una cosa son los libros y otra cosa es la realidad, por eso pedí que los concejales vayan y recorran los barrios”, concluyó la concejal.

compartir