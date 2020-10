Juegos Culturales Correntinos: se definieron los ganadores de la final provincial

El Instituto de Cultura de Corrientes (ICC), a través de la Dirección de Relaciones Institucionales, llevó delante de manera virtual la final provincial de los Juegos Culturales Correntinos. Un jurado de especialistas definió quiénes ganaron en cada una de las disciplinas artísticas, y formarán parte de la instancia nacional a realizarse del 16 de noviembre al 4 de diciembre.

Después de destacarse en las instancias municipales y regionales, un total de 130 participantes, entre jóvenes de 12 a 18 años y adultos mayores (mayores de 60 años) llegaron a la final provincial. Cada uno lo hizo en representación de alguna de las 25 comunas que se sumaron al certamen provincial.

En esta ocasión, el jurado encargado de evaluar las presentaciones estuvo integrado por los escritores Moni Munilla y Giussepe Badaracco (Cuento y Poesía); la restauradora Elisa Martínez (Pintura); la profesora Fabiana González y la Pareja Nacional del Chamamé: Lourdes Montenegro y Jonathan Roth (Danza); los directores y actores Karen de Micheli y Hernán Sfiligoy (Teatro), la fotógrafa Zulma Ruiz (Fotografía), el encargado del Departamento de Cine Manuel Ibarra (Videominuto) y la cantante Sofía Morales (Canto Solista y Conjunto Musical).

Capacitaciones virtuales

En el marco de la final provincial, la Dirección de Relaciones Institucionales del ICC organizó capacitaciones virtuales a cargo de los integrantes del jurado. El realizador audiovisual Manuel Ibarra brindó un taller a quienes compitieron en las disciplinas de fotografía y videominuto. El actor y director teatral Hernán Sfiligoy capacitó a los participantes de la disciplina teatro, y los escritores Moni Munilla y Giussepe Badaracco, mantuvieron un encuentro vía zoom con los finalistas de cuento y poesía.

“Hacemos un balance altamente positivo de una edición especial de los Juegos Culturales Correntinos que, por la pandemia, se desarrolló casi integralmente de manera virtual. Contamos con la participación activa de 25 comunas, validando una vez más que es una de las actividades más federales del Instituto de Cultura», destacó la coordinadora de los Juegos, Sara Spagnolo.

Seleccionados

Los ganadores de la final provincial fueron los siguientes:

En la categoría Sub 15 de canto Solista, Nicol Elizabet (San Roque); en la categoría Sub 18, Julia Valentini (Virasoro); en la categoría única de la disciplina conjunto Musical, el grupo integrado por Gonzalo Gabriel Borouski López (Virasoro), Walter José Borouski (Virasoro), Ismael Ivan Borouski (Virasoro); en la categoría Sub 15 de la disciplina cuento, Maria Emilia Noya (Capital), en la categoría Sub 18, Lourdes Maria Laura Zalazar (Esquina) y en la categoría Adultos Mayores, Ana del Carmen Piris.

En la disciplina danza, los seleccionados fueron las parejas conformadas por Ramon Alberto Pirs y Eduarda Beatriz Sosa (Adultos mayores, Virasoro), Marco Marcelino Hidalgo y Tainka Ornella Iarmoluk (Sub 15, Caá Catí) y Santiago Raúl Acosta y María Luz Pinelli (Sub 18, Santo Tomé). En el caso de la disciplina dibujo, los ganadores fueron Milagros Luciana Veron (Sub 15, Capital), Agustina Daiana Cardozo (Sub 18, San Roque); y en pintura, Argentina Esther Drago (Adultos mayores, Monte Caseros), Johana Esther Ramírez (Sub 15, Curuzú Cuatiá) y Melina Fernández (Sub 18, Chavarría).

En la disciplina fotografía, Lujan Pareyra (Adultos mayores, Carolina), Leslie María del Mar Benítez Lezcano (Sub 18, San Roque) y Mariano Marcelo Fernández (Sub 15, San Roque). En poesía, Juan Adrian Canteros (Sub 15, Curuzú Cuatiá), Sol Adriana Regnet (Sub 18, Ituzaingó), Ana Beatriz Ramírez (Adultos mayores, Ituzaingó). En teatro, el grupo integrado por Agustina Itatí Cantero, Guido Jose Miguel Moreira, José Galarza, Walter Daniel Fernández, Mariano Marcelino Fernández (categoría única, Tatacúa); y por último, en la disciplina videominuto, Alejandro Bautista Carruega (Sub 15, San Roque) y Javier Alcides Avalos (Sub 18, Caá Catí).

Instancia nacional

Los ganadores de la final provincial en las disciplinas pintura, dibujo, cuento, poesía, fotografía, videominuto y canto solista se sumarán a los Juegos Nacionales Evita, en su versión cultural, a concretarse a partir del 16 de noviembre.

Este año, la instancia nacional tendrá como lema “Abrazá tu cultura”, que representa la posibilidad de acercarnos y abrazarnos en el contexto actual, donde lo próximo, la identidad cultural de la que cada participante se sienta parte, se resignifica y cobra otra dimensión. Serán ponderadas las obras que se presenten en cada disciplina asociadas a este concepto y se pondrá especial énfasis en la representación de las transformaciones sociales y culturales que favorecen a la igualdad de géneros en términos de derechos y oportunidades.

Todas las obras que participen en la etapa nacional serán publicadas en el sitio oficial, para compartir y promover el intercambio entre los y las participantes. Además, quienes resulten ganadores de esta instancia recibirán talleres de formación técnica y clínicas virtuales a cargo de docentes especializados y recibirán diploma oficial de participación.

