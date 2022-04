Información importante y cronograma de pago del bono por única ves de 6 mil pesos

El jueves santo no es feriado nacional, sino que se estableció como un día no laborable. De esta manera, los empleadores decidirán si se trabaja o no, excepto en bancos, seguros y actividades afines.

La Anses decidió suspender sus actividades.

Cronograma de pagos Anses

Pago jubilados abril 2022

Jubilaciones y pensiones con haberes que no superen los $36.676

Documentos terminados en 0: viernes 8 de abril

Documentos terminados en 1: lunes 11 de abril

Documentos terminados en 2: martes 12 de abril

Documentos terminados en 3: miércoles 13 de abril

Documentos terminados en 4: miércoles 13 de abril

Documentos terminados en 5: lunes 18 de abril Documentos terminados en 6: martes 19 de abril

Documentos terminados en 7: miércoles 20 de abril

Documentos terminados en 8: jueves 21 de abril

Documentos terminados en 9: viernes 22 de abril.

