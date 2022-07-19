Hoy 19 de julio estaría cumpliendo 69 años Zito Segovia.

EL 19 DE JULIO DE 1953 , NACIO EN VILLA LIBERTAD CHACO, HIJO DE UN GUITARRISTA CHAMAMECERO DON RAMON DE LA ROSA SEGOVIA , CON UNA INFANCIA COMUN A CUALQUIER PIBE DE BARRIO , SUBE DE JOVEN A LOS ESCENARIOS CON EL DUO LAS VOCES DEL QUEBRACHAL, ENSEGUIDA SE VA A BUENOS AIRES DONDE ACTUA EN LA PEÑA DE FANNY , EL HORMIGUERO ,LA CUESTA, CONOCE LA OBRA DE MIGUEL HERNANDEZ POETA ESPAÑOL Y LA MUSICALIZA,VOZ DE TENOR, CANTA Y COMPONE EN SU CORTA VIDA LE PUSO MUSICA A MAS DE 500 TEMAS,
CONOCE LA POESIA DE OTRO ENORME POETA JOSE PEDRONI, SE FUE A MEJICO, FORMO UN TRIO CON JORGE BASULTO Y CACHO RUD QUE LLAMARON LOS HUINCAS , A FINES DE 1980 VUELVE AL CHACO,CON OTROS ARTISTAS NACE EL GIACH GRUPO INDEPENDIENTE DE ARTISTAS CHAQUEÑOS Y PRODUCE UN CASETTE, PERONISTA, CANTOR CHAQUEÑO ,NACIONAL Y POPULAR, SE ACERCA A MARTHA QUILES Y RAUL CERRUTI Y NACE EL CANTO AL CHACO, MUSICALIZA OBRAS DE BOSQUIN ORTEGA,DEL TURCO VERA AZAR,CARLOS ALBERTO BAEZ SALCEDO,LINO MACUELLO,CARLOS AGUIRRE ,VICTOR GARCIA DEL VAL,EDUARDO BLACK,MARILI MORALES SEGOVIA,JOSE PEDRONI Y JOSE HERNANDEZ, ELABORA UNA MIXTURA DE RITMOS COMO NINGUN CANTAUTOR HASTA ENTONCES HABIA AVANZADO, VIENE LA CHARANDA NEGRA, LA CHARANDA DE LA LIBERTAD,EVOCA A NOCAUT GONZALEZ Y LUCIA DE ARENA, SE CONSAGRA EN COSQUIN 1986 COMO MEJOR SOLISTA VOCAL MASCULINO, LLEGAN LOS DISCOS, EL VARON QUE YA NO EXISTE Y LAS VOCES DE MI GENTE, LUEGO EL CRISTO DE LOS VILLEROS, PASO POR TODOS LOS FESTIVALES DEL PAIS DONDE LUCIA SU ROPA BLANCA,SUS ALPARGATAS,SU FAJA Y SU PONCHO,UN 8 DE SEPTIEMBRE DE 1989 JUNTO A OTROS MUSICOS SE LOS LLEVO EL RIO PARANA , A 33 AÑOS DE SU PARTIDA TODAVIA LO SEGUIMOS ESCUCHANDO Y ADMIRANDO.compartir