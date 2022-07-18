Hecho policial de trascendencia en Nuestra ciudad

LA COMISARIA PRIMERA TRABAJA EN UN HECHO DELICTIVO A RAIZ DE UNA DENUNCIA DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO POR AMENAZAS, Y DAÑOS EN SU VEHICULO Y ADEMAS ATAQUE DE DISPAROS DE ARMA DE FUEGO A SU VIVIENDA; SIGUIENDO LAS DIRECTIVAS DE LA FISCALIA SE PROCEDIO A LA DETENCION DE UNA PERSONA MAYOR DE EDAD, DE SEXO MASCULINO, ORIUNDA DE NUESTRA LOCALIDAD
TAMBIÉN SE REALIZO TAREAS PERICIALES Y EL ALLANAMIENTO DE UNA VIVIENDA Y AL REGISTRO DE UN VEHICULO DONDE SE SECUESTRARON VARIAS ARMAS DE FUEGO QUE ESTARIAN RELACIONADOS AL HECHO ANTES MENSIONADO.:compartir