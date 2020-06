Explosión e incendio en una perfumería en Villa Crespo: murieron dos bomberos

Dos bomberos murieron hoy en un voraz incendio que se desató en una perfumería, en la planta baja de un edificio en el barrio porteño de Villa Crespo. Otros ocho bomberos y un policía resultaron heridos mientras combatían las llamas.

Según el parte oficial, la estación 6ª de Bomberos de la Ciudad trabaja en el incendio en el comercio, situado en la avenida Corrientes 5246. Se trata de una edificación con planta baja y 14 pisos.

En la planta baja se encuentra la perfumería. Y en el subsuelo se desarrolló el fuego, sobre montículos de mercadería.

Según el reporte preliminar de las fuerzas de seguridad, durante una primera explosión, tres bomberos fueron alcanzados por las llamas y debieron ser trasladados por personal del Servicio Ambulatorio Médico de Emergencia (SAME) por las quemaduras. Dos fueron al Instituto del Quemado y uno al Hospital Carlos G. Durand.

Cuando se aplacó la primera explosión, ingresaron nuevamente para apagar el fuego y allí se produjo la segunda explosión, que fue más fuerte, y el derrumbe interno. En ese momento fueron siete los bomberos afectados y un policía. De estos, seis fueron trasladados a hospitales. Dos fueron al Durand, y uno -en grave estado con compromiso de la vía aérea- fue derivado al Churruca. El otro tiene heridas leves. En tanto, en el Hospital Fernandez hay un bombero con politraumatismo que se encuentra estable. Otro está en el hospital de quemados con quemaduras del 3% en la mano; uno en el Zubizarreta con traumatismo leve en la mano derecha y del sexto aún no se ha reportado el lugar de traslado.

Alrededor de las 19.20 se conoció que dos de los bomberos heridos fallecieron producto de las quemaduras que generaron las explosiones. Los nombres de los fallecidos, según fuentes oficiales, son: el comandante Director Ariel Gastón Vázquez de la Compañía de Planeamiento Desarrollo y Recursos Humanos de los Bomberos de la Ciudad y el subcomisario Maximiliano Firma Paz de la Estación 6ª de Villa Crespo.

El titular del SAME porteño, Alberto Crescenti, indicó en declaraciones: “Estábamos tratando de sacar esos heridos cuando se dio una segunda explosión aún más fuerte que lanzó mucha mampostería sobre nosotros; la verdad es que volvimos a nacer”.

“Estamos trabajando en el lugar porque todavía no sabemos si hay más personas atrapadas dentro”, agregó.

Además, el jefe de Bomberos de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi, habló con los medios y aclaró que ya están “en la última instancia” del operativo. “La situación está controlada y esperamos poder entrar a la zona de impacto”, dijo. Y añadió: “Hasta que no hagamos la pericia no se puede decir nada. Pueden ser muchas causas, pero dar una causa sin determinar bien lo que pasó no tiene sentido”.

Moriconi habló, también, de las víctimas fatales, y dijo: “Eran dos bomberos excelentes, de mucha experiencia. Los vamos a llevar en el corazón. Son las cosas con las que nos exponemos diariamente, es nuestro trabajo. Siempre está Dios con nosotros, pero esta vez no estuvo”.

Hoy se celebra en todo el país el día del bombero voluntario en honor a la creación del cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Verónica Andrade y la carátula es “estragos”. Se dispusieron medidas de traslado de cuerpos de bomberos fallecidos para hacer la autopsia y a los lesionados al hospital. Según indicaron las fuentes, se resguardó la escena del crimen y se solicitó apoyo de guardia civil con consigna en el lugar y para determinar si hay riesgo en viviendas linderas.