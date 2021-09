En Bella Vista ganó la fórmula Bazzi-Sánchez

La jornada de elecciones de este 29 de agosto resultó intensa durante el plazo de votación para elegir autoridades locales. Por la noche el bloque ECO-Vamos Corrientes se adjudicó la victoria posicionando a la cabeza del futuro gobierno municipal la fórmula Noelia Bazzi-Andrés Sánchez y al actual intendente Walter Chavez como diputado provincial.

En medio de un clima de algarabía, la noche de este 29 de agosto se pintó de festejos del ala oficialista municipal dado que la fórmula Bazzi-Sánchez se impuso con holgura sobre la representación más fuerte integrada desde el polo opositor por Nancy Sand-Lucas Gutiérrez.

La jornada de elecciones transcurrió sin sobresaltos excepto un incidente con referentes partidarios que no pudieron asistir al escrutinio en una de las unidades escolares incorporadas en esta oportunidad; ampliando el número a 9 instituciones educativas afectadas al sufragio.

La lectura preliminar a poco de cerrados los comicios arrojó guarismos favorables al frente ECO-Vamos Corrientes y ya desde el palco móvil en plena caravana, la electa intendente Noelia Bazzi manifestó “No venimos a prometer lo que no podemos cumplir.

Venimos a mostrar hechos concretos y Walter dio mucho tiempo y sacrificio al igual que mi partido que no me soltó las manos en el momento más difícil de mi vida. Muchos que no aspiraban a cargos caminaron igual que nosotros codo a codo. Gracias a mí querida juventud radical.

A los dirigentes de la Unión Cívica Radical. A las mujeres de mi partido. Y dejo para mi familia el más grande de mis agradecimientos, tanto a mi familia política como a mi padre y mi hermano y el gracias de mi vida para la que me está mirando desde allá arriba.

Ella me dio el sostén. De este proyecto depende mucha gente. Les dejo mi compromiso de seguir trabajando por Bella Vista. Voy a dejar a la alianza en lo más alto como lo hizo Walter. Gracias de corazón”, cerró en medio del bullicio que inundaba la plaza central de Bella Vista.