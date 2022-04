EL JARDÍN N° 8 ESPERA LA APROBACIÓN DEL H.C.D. PARA LA CESIÓN DE SU NUEVO INMUEBLE

El Jardín N° 8 “Lidia Sand de Marchissio” espera por estos días la aprobación del Honorable Concejo Deliberante para la cesión del terreno ubicado entre las calles Santiago del Estero y Padre Kloster. Su vicedirectora, Nidia Burgos, anunció a sintonía ciudad mediante una comunicación telefónica que el terreno será destinado a la construcción de más salas de 4 y 5 años para cubrir la gran demanda anual. “Es prácticamente un hecho que vamos a tener nuestro propio edificio, solo falta que el Concejo Deliberante apruebe la cesión de la provincia, que sería una parte del terreno donde funciona el Parque Temático. Un espacio ubicado en las calles Padre Kloster y Santiago del Estero, eso seguiría funcionando para todos los jardines. relato la docente,

La matrícula, que actualmente cuenta con 223 alumnos, incrementa cada año y es por ello que la infraestructura no da abasto, lo que produce la migración de muchas familias a otras zonas de la ciudad en busca de vacantes para los infantes. “Como es de público conocimiento, nosotros estamos ocupando una parte del edificio que le pertenece a la Escuela N° 16 y año a año crece la demanda. Tenemos 223 alumnos entre salas de 4 y 5. No podemos sumar más por el espacio y son muchos los niños de 4 años que no pueden ingresar y deben buscar otro jardín. En el nuevo edificio tendríamos tres salas de 4 y 5 a la mañana y lo mismo por la tarde”,

Al ser consultada sobre el proyecto, Burgos detalló que la solicitud se encuentra en curso hace tiempo, restaba encontrar un lugar acorde y esperar la aprobación de las autoridades. “Esto ya tiene su tiempo, hace años que el Jardín está gestionando. En un principio la directora me comentaba que al principio no era conveniente porque no teníamos la obra de los desagües. Ahora no tendríamos ningún problema. Solo faltaría la aprobación del Concejo y quedaría el tema de la burocracia, para el resto hay presupuesto disponible”, dijo la vicedirectora seño Burgos.

