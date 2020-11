Corrientes participa de los Juegos Culturales Evita

Jóvenes y adultos mayores ganadores de los Juegos Culturales Correntinos están formando parte de la instancia nacional: Juegos Culturales Evita, que se desarrollará de manera virtual hasta el 4 de diciembre. Consiste en una serie de talleres de capacitación a cargo de especialistas en cada una de las disciplinas artísticas.

Organizado por el Instituto de Cultura de Corrientes, a través de la Dirección de Relaciones Institucionales, se realizaron a lo largo de varios meses y por primera vez de modo virtual los Juegos Culturales Correntinos. Participaron jóvenes de 12 a 18 años y adultos mayores de 25 comunas de la provincia.

Los ganadores en las disciplinas pintura, dibujo, cuento, poesía, fotografía, videominuto y canto solista accedieron a los Juegos Culturales Evita, organizados por el Ministerio de Cultura de la Nación, que comenzaron esta semana y se extienden hasta la primera de diciembre.

“Es necesario resaltar el trabajo coordinado que desde el Instituto de Cultura hacemos con los directores de cultura municipales para la asistencia de los participantes a los talleres, ayudándoles con la conectividad, espacios institucionales y materiales para que aprovechen al máximo esta instancia de formación gratuita”, resaltó la coordinadora de los Juegos Culturales Correntinos, Sara Spagnolo.

Juegos nacionales

La instancia nacional tiene este año como lema “Abrazá tu cultura”, que representa la posibilidad de acercarnos y abrazarnos en el contexto actual, donde lo próximo, la identidad cultural de la que cada participante se sienta parte, se resignifica y cobra otra dimensión. Por eso, están siendo ponderadas las obras que se presentaron en cada disciplina asociadas a este concepto y se pone especial énfasis en la representación de las transformaciones sociales y culturales que favorecen a la igualdad de géneros en términos de derechos y oportunidades.

Todas las obras que participan en la etapa nacional fueron publicadas en el sitio oficial, para compartir y promover el intercambio entre los y las participantes. Además, quienes formaron parte de esta instancia tienen acceso a talleres de formación técnica y clínicas virtuales a cargo de docentes especializados y a un diploma oficial de participación.

Representantes correntinos

Los representantes correntinos en los Juegos Culturales Evita son: en la categoría Sub 15 de canto Solista, Nicol Elizabet (San Roque); en la categoría Sub 18, Julia Valentini (Virasoro); en la categoría Sub 15 de la disciplina cuento, Maria Emilia Noya (Capital), en la categoría Sub 18, Lourdes Maria Laura Zalazar (Esquina) y en la categoría Adultos Mayores, Ana del Carmen Piris.

En la disciplina dibujo, los representantes son Milagros Luciana Veron (Sub 15, Capital), y Agustina Daiana Cardozo (Sub 18, San Roque); y en pintura, José Butron (Adultos mayores, Esquina), Johana Esther Ramírez (Sub 15, Curuzú Cuatiá) y Melina Fernández (Sub 18, Chavarría).

En la disciplina fotografía, Lujan Pareyra (Adultos mayores, Carolina), Leslie María del Mar Benítez Lezcano (Sub 18, San Roque) y Mariano Marcelo Fernández (Sub 15, San Roque). En poesía, Juan Adrian Canteros (Sub 15, Curuzú Cuatiá), Sol Adriana Regnet (Sub 18, Ituzaingó), Ana Beatriz Ramírez (Adultos mayores, Ituzaingó). Y por último, en la disciplina videominuto, Alejandro Bautista Carruega (Sub 15, San Roque) y Javier Alcides Avalos (Sub 18, Caá Catí).

+INFO de Corrientes en los Juegos Culturales Evita:

https://juegosevita.cultura.gob.ar/category/finalistas/corrientes/