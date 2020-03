Coronavirus: Italia supera los 6000 muertos pero con tendencia a la baja

ROMA.- Aunque Italia superó hoy los 6000 muertos (6077) y los 60.000 casos (63927) de Covid-19 , por segundo día consecutivo volvieron a darse buenas señales, porque los datos indicaron que se está finalmente dando una tendencia a la baja .

Según la Protección Civil en 24 horas se registraron 601 muertos, cifra siempre dramática, pero menor a los dos días anteriores -cuando hubo respectivamente 651 y 793- y 3780 nuevos casos, dato también en decrecimiento con respecto al domingo (3957) y el sábado, que con 4821 contagios fue el peor día de todos.

De los 601 decesos, más de la mitad, 320, tuvieron lugar en la región de Lombardía , en el norte, la más castigada. “Ayer fueron 361, es un dato en decrecimiento”, destacó el asesor de Sanidad, Giulio Gallera , que destacó que en Milán se redujo a la mitad el número de contagios, admitiendo que comenzaba a verse “la luz al final del túnel”, aunque llamando a “no bajar la guardia” y respetar las restricciones que indican que no hay que salir salvo urgencias.

Otra buena noticia fue que Mattía, el paciente 1, de 38 años y oriundo de Codogno -pueblo de la provincia de Lodi, en Lombardia, donde empezó el brote-, que estuvo gravísimo e internado desde hace un mes, fue dado de alta del hospital San Matteo de Pavia . Mattía, que será pronto papá, ya que su mujer, embarazada, dará luz a una niña, había comenzado a respirar en forma autónoma el 9 de marzo pasado. “Tuve suerte, quédense en su casa”, dijo Mattía, en un video transmitido en la página de Facebook de Lombardía Notizie .

En la cotidiana conferencia de prensa, el titular de la Protección Civil, Angelo Borrelli, como siempre al comienzo dio el único dato positivo: en las últimas 24 horas se recuperaron 408 personas, elevando el número total de curados a 7432 . Subrayó, además, la solidaridad internacional que se está dando en medio de la emergencia, informando que por primera vez dos pacientes fueron trasladados a Alemania. Por otro lado contó que hasta ahora los italianos donaron a la cuenta corriente de la Protección Civil 25,5 millones de euros , que servirán para comprar barbijos y respiradores.

Silvio Brusaferro , presidente del Instituto Superior de Sanidad, también presente en la conferencia de prensa, en tanto, reiteró que esta será una semana crucial para ver cómo se mueven las curvas de contagio . Preguntado sobre el hecho de que por segundo día consecutivo hubo menos muertos y casos y si se podía de hablar de una tendencia confirmada, Brusaferro prefirió ser prudente. “No quiero desequilibrarme sobre confirmar o no una tendencia. Sí tomamos nota que esto tiene que ver con las medidas restrictivas tomadas en los primeros días de marzo” , dijo. “Los efectos de las medidas de restricción tomadas más recientemente los veremos más adelantes”, explicó.

“Nuestro esfuerzo es evitar que en las regiones del sur se reproduzcan las curvas que hubo en el norte” , advirtió por otro lado el experto, que destacó que “la apuesta de nuestro país es hacer de modo que no se reproduzcan” y que para esto es crucial respetar las medidas de distanciamiento social y aislamiento. Nuevamente, llamó a tener un comportamiento responsable y no ocultó su preocupación al advertir que había visto en varios medios del sur del país fotos con demasiada gente aún circulando por las calles.

“Hoy los datos que tenemos muestran una curva que parece no subir en el centro sur del país : por un lado esto nos reconforta, pero expreso mi preocupación porque si la actitud no será rigurosa y unitaria puede haber una posibilidad de que la curva se dispare”, advirtió.

“Somos artífices de cómo se modelará la curva en próximos días. El virus no mira la latitud, sino se transmite de persona a persona y la curva representa en manera objetiva nuestros comportamientos “, recordó.

En este marco, Brusaferro subrayó la importancia de que “nuevos sospechosos o positivos de Covid-19 reduzcan la posibilidad de transmitir a otros la infección” quedándose en sus casas, aún teniendo un simple resfrío.

“En los días pasados dijimos que también eventos dramáticos como las muertes, o internaciones en terapia intensiva se dan después de un lapso de tiempo y por eso lo que debemos hacer hoy, para evitar que en 15 o 20 días haya más casos, es hacer que las personas positivas o sospechosos no transmitan el virus”, insistió. “Si no se cumple esta parte de esta estrategia no hay número de terapia intensiva que pueda dar abasto”, alertó.