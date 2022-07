CONTINÚAN LOS ACTOS DE VANDALISMO EN LAS OBRAS PÚBLICAS BARRIALES

El equipo municipal avanza en la recuperación de espacios verdes en las periferias de la ciudad y ya en numerosas ocasiones se encontró con actos de vandalismo sobre el piso, mesas y juegos. La Directora de Planeamiento Municipal, Brunella Ferreyra, comentaba el nuevo percance con el que se encontraron este martes al retomar las obras luego de días de lluvia. “Se nos volvió a repetir la historia que vivimos con el PROMIN, encontramos hechos de vandalismo. Lo que estamos haciendo acá es recuperar el espacio y lo que propusimos era hacer veredas y rellenar la esquina para que llegue el tránsito hasta María Auxiliadora. La idea era pintar el piso pero bueno nos encontramos con el cemento todo rayado. Producto de estas cosas, se retrasan las obras”, indicó.

El jueves último, el equipo extendió la obra de cemento que haría de vereda en proximidades a la Parroquia María Auxiliadora, sin embargo, según contó Brunella, los autores del hecho aprovecharon la frescura del material para rayarlo. “Tendremos que pedir conciencia a los vecinos. Cuando hacemos un espacio público, pensamos que los vecinos necesitan. Buscamos conformidad y bienestar en general. Si no lo cuidan, es porque no lo sienten propio. Si ellos piensan que no les parecen estas intervenciones, que no duden en acercarse para proponernos cosas. Solamente un vecino se acercó y nos había dicho que sabía quién tiraba la basura, pero en el cemento están escritos los nombres de todos los autores así que el vecino que pase se dará cuenta quienes fueron”, comento

La funcionaria apuntó a la conciencia ciudadana y señaló además su preocupación por el retraso de los trabajos en los barrios, por lo que pidió conversar con los vecinos en caso de que sientan otras necesidades a priorizar. “Nosotros teníamos muchas exigencias de todos los bellavistenses y sin embargo nos encontramos que cada vez que hacemos una intervención, algo pasa. No es una cuestión de sector o de clase, ni nada de eso, sino que trabajamos con una sociedad que exige. Cuando uno hace las cosas, hay muy poco cuidado de los demás con lo que se realiza”, resaltó la arquitecta.

