Chavez habló de la pandemia junto a líderes religiosos

El gobierno municipal de Bella Vista llamó a una Conferencia de Prensa donde el intendente Chavez encabezó la mesa de la que participaron además, la directora del Hospital Cabecera doctora Araceli Miño, el titular de la parroquia Nuestra Señora del Carmen Gregorio Valenzuela y los pastores de la iglesia adventista René Sand y de la comunidad evangélica Yohnatan Ruíz Díaz.

En la apertura de la cita -con la presencia de la mayoría de los medios de comunicación- hizo uso de la palabra el jefe departamental escribano Walter Chavez explicando las razones de la convocatoria y dijo “Convocamos a los referentes de distintos credos y a la autoridad de salud pública para analizar la situación desde nuestra óptica como funcionarios al servicio de la comunidad. Notamos una primera parte de la cuarentena con buenos resultados pero la última semana la gente salió a las calles y ello nos pone en alerta hasta tanto el 13 de abril se dé la finalización o no de la cuarentena.

Suponemos que se abrirá un poco la medida, sabemos que la escuela no abrirá y por eso convoqué a quienes me acompañan para marcar con claridad cuál debe ser nuestra actitud. Estamos hablando de salud global y justamente hoy es el Día Internacional de la Salud, por lo cual hago llegar mis saludos a los trabajadores del sector”.

Seguidamente habló el padre Valenzuela agradeciendo a Dios “porque ésta pandemia no llegó a nuestra ciudad dado que tener que despedir a un familiar a distancia es muy doloroso eso que está ocurriendo en otras ciudades. Veo una devolución muy grande de la feligresía y estamos recuperando la relación interna familiar donde aparecen gestos de solidaridad quizás un poco olvidados.

Tenemos que seguir trabajando en el cuidado y hacer un esfuercito más. A los chicos les pido que cuiden a sus padres y abuelos, aún a pesar de que ustedes sepan que son más fuertes para soportar la enfermedad. Estoy seguro de que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante”, expresó.

Por su parte el pastor adventista René Sand reflexionó diciendo “Las leyes de los gobiernos son para protegernos. Pero también tenemos una responsabilidad moral donde aparece el cuidado de la vida. Hay 6 mandamientos de cómo relacionarnos con nuestros hermanos. Amar y dar son sinónimos y el amor a Dios se refleja en el amor al prójimo.

Y mi responsabilidad es atender al que está al lado y aquí tomo las palabras del padre Goyo para decir que todos tenemos una misión en este momento considerando que tu amigo, tu padre ó tu abuelo pueden tener alguna enfermedad que los hace frágiles ante la pandemia”.

La rueda de prensa dio lugar luego a las consideraciones del pastor evangélico Yhonatan Ruiz Díaz quien expresó “Agradezco la convocatoria del intendente respondiendo a nuestra tarea como líderes espirituales y en ese sentido pido que en este tiempo de cuarentena, de purificación del alma y el espíritu, digámosle a Dios que queremos estar más cerca de él, amando a nuestra familia y al prójimo.

Si nos quedamos en casa tendremos calma y estaremos ayudando a las personas que están trabajando en la calle cuidando las calles y tratando de que la seguridad sanitaria se la mayor posible. Ellos están haciendo un gran trabajo pero necesitan de nuestra ayuda. Yo como pastor estoy ocupando los medios para llegar a la mayor cantidad posible de personas. Felicito al intendente, a la doctora Araceli por lo que están haciendo por todos nosotros.

La mejor manera de cuidarnos es quedarnos en casa”, dijo el religioso convocando a una oración conjunta.

Finalmente la doctora Miño hizo un repaso de los 44 casos muestreados en el Hospital local ninguno con resultados positivos “lo que no significa que no habrá”, dijo la pediatra. Así mismo manifestó su preocupación por algunos comportamientos “que no respetan la cuarentena”, aunque indicó que “es muy bueno lo que está pasando en el sistema de salud porque la comunidad entendió que estamos dando prioridad a los casos de urgencia.

No debemos llegar a la situación de tener que elegir quién va a vivir y quién va a morir. Quedémonos en casa”, concluyó.