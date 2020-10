Capacitación turística Covid-19

Bella Vista fue sede de una valiosa capacitación para agentes públicos, personal de control de ingresos, de puestos sanitarios y personal de seguridad vial, organizada por la Secretaría de Gobierno, Dirección de Turismo y el Ministerio de Turismo de Corrientes. Sobre “La nueva modalidad”, expuso la doctora Dilma Insaurralde, quien estuvo acompañada por la técnica Iberá Del Greco.

Como parte de una mejor interpretación de la realidad social enmarcada en la pandemia mundial, la Capital Provincial de la Paleontología convocó a trabajadores del área de servicios públicos a los efectos de actualizar las estrategias de atención y asistencia que serán aplicadas en lo que denominan “La nueva modalidad”.

“Estamos preparándonos para la temporada de verano, pero con los condicionamientos que nos impone el Covid-19”, explicó el técnico en turismo Freddy Feyen, titular de la cartera turística de Bella Vista.

La jornada de capacitación tuvo una antesala en el despacho del intendente Walter Chavez donde las referentes ministeriales ahondaron en el trabajo a desarrollar junto a los servidores públicos a cargo de la doctora Dilma Insaurralde e Iberá Del Greco. “Si bien, ahora vamos a empezar a hablar de una nueva modalidad, no debemos dejar de nombrar los recursos necesarios y obligatorios para enfrentar esta pandemia”, expresaron las capacitadoras.

En cuanto a las conclusiones del trabajo quedó claro que “debemos tener paciencia y manejar de otra manera la información que tenemos. Transmitir y estar dispuestos a recibir información. El personal de tránsito como comunicador debe dar al turista la información que necesita o bien, comunicarlo o enviarlo a las oficinas de información turística.

Si un inspector se encuentra en el puesto de control del único ingreso a la ciudad es la primer pantalla que tiene el turista, entonces, es importante que la información sea dada con el respeto que merece el otro y no dar respuestas como “no sé” porque si el turista no es bien recibido no va a querer volver”, explicaron en la capacitación.

En ese mismo sentido al analizar el enfoque a desarrollar en los próximos meses, Insaurralde agregó “También debemos cambiar la energía al llegar al trabajo, todos los agentes una vez que entran a su horario de trabajo tienen que olvidar todos los problemas personales. Nosotros como agentes informativos y comunicadores debemos tener empatía, postura, respeto y una buena conducta social”.

Finalmente una de las premisas fundamentales de la jornada fue subrayar la necesidad de un “trabajo colaborativo” donde los protocolos se deben cumplir “y eso está en cada individuo, en seguir las reglas, asumir la función pública donde nuestra obligación es dar el ejemplo y cuidarnos”.