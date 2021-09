Bella Vista homenajeó a los chamameceros fallecidos en 1989

Se cumplieron en Bella Vista los homenajes a los Músicos Chamameceros Desaparecidos en la tarde del 8 de septiembre de 1989 en el puerto de esta ciudad. El acto tuvo una bendición parroquial seguida de palabras del músico Chacho Espíndola y del intendente escribano Walter Chavez. Fuera de protocolo, un grupo de músicos amigos brindó un tributo.

En un marco sencillo y bajo una tarde fresca y ventosa, la comunidad bellavistense llevó adelante un acto oficial en la Plazoleta de los Chamameceros para homenajear a los Músicos Chamameceros Desaparecidos hace 32 años en la costanera cuando el colectivo que transportaba a parte de la delegación cultural correntina de aquella época, desbarrancó generando una tragedia con 8 figuras del género fallecidas.

Luego de la bendición a cargo de un ministro de la parroquia Nuestra Señora del Carmen la organización invitó a Oscar “Cacho” Espíndola –sobreviviente de la tragedia- a referirse a la fecha dijo “toda vez que estoy acá me viene la memoria aquel día…por esas cosas de Dios nos tocó venir en un colectivo que no estaba en condiciones y fuimos a parar al agua. A ellos les toco seguir el viaje y nosotros, Tito, Carlitos, Ricardo… seguimos en esta vida.

No me es fácil hablar solo quiero decir que estoy agradecido a todos los que están presentes. Simplemente dar gracias a Dios por poder cumplir y estar aquí, como me dije a mi mismo desde esa fecha, mientras vivía y podía, venir acá y estar presente.

Mi corazón queda con ustedes”, cerró el muy reconocido cantor.

A continuación el intendente Walter Chavez expresó que “a lo largo de los años fuimos conociendo nuevas historias marcando nuestras vidas para comprender que fue una gran pérdida para la cultura de Corrientes. Los años también nos mostraron el valor de aquellos músicos y la permanencia de sus obras a pesar del tiempo.

Creemos que hemos cumplido, haciendo lo necesario para mantener viva la memoria de los amigos que ya no están y mantener vivo el chamamé”, concluyó su mensaje el jefe departamental para participar luego de la ofrenda floral y arrojo de flores a las aguas del río Paraná.

Informalmente, músicos, amigos y vecinos se constituyeron en el parque Cruz de los Milagros, para llevar adelante un tributo a los cultores fallecidos en 1989.