BELLA VISTA DIO FIN A LOS FESTEJOS DE LOS 197 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

BELLA VISTA CUMPLIO 197 AÑOS DE SU FUNDACIÓN EL PASADO 3 DE JUNIO Y DESDE ESE DIA ARRANCO CON UN FINDE DE FESTEJOS EN LA CIUDAD.
Y PARA Cerrar ESTE DOMINGO 5 SE REALIZO LA 12 PESCA VARIADA EMBARCADA CON DEVOLUCIÓN UN EVENTO QUE YA ES UN Classico PARA LOS BELLAVISTENCES EN ADECION A SU FUNDACIÓN.
LA PEÑA PESQUÉRA LOS NARANJEROS ORGANISARON UN AÑO MAS ESTA GRAN PESCA CON EL APOYO DEL GOBIERNO LOCAL Y PROVINCIAL UN EVENTO QUE AÑO TRAS ÁÑO VIENE CRECIENDO A PASO AGIGANTADOS, ENTREGANDO PREMIOS IMPORTANTES A LAS BARRAS QUE SIEMPRE PARTICIPAN DEL EVENTO..
ESTE GRAN TORNEO COMENZO A LAS 08 DE LA MAÑANA Y DIO FIN A LAS 14 HORAS. LUEGO SE DIRIGIERON HACIA EL ESTADIO CIUDAD DONDE QUE COMPARTIERON UN GRAN ALMUERZO EL MENU FUE ASADO A LA ESTACA CON MANDIOCA.
MIENTRAS ALMORSABAN LA SEÑORA INTENDENTE DE BELLA VISTA LIC NOELIA BAZZI LES DIO LA BIENVENIDA A LOS PESCADORES E INVITANDOLOS PARA EL PROXIMO AÑO REGRESAR A NUESTRA CIUDAD
LA PRIMER MANDATARIA TAMBIÉN CONTO SU EXPERIENCIA A LOS PESCADORES YA QUE DURANTE EL CONCURSO ELLA ANDUBO, PASEANDO JUNTO CON ALGUNAS AUTORIDADES MUNICIPALES.
SEGUIDAMENTE CONTINUO LA ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES DEL CONCURSO
ASTA QUE LLEGO EL MOMENTO DE SABER EL GANADOR DEL PRIMER LUGAR.. MOMENTO DE NERVIOSISMO ENTRE LAS BARRAS
LOS AFORTUNADOS GANADORES DEL PRIMER LUGAR OBTUVIERON EL EQUIPO NUMERO 19 CON 1310 PUNTOS 9 ESPECIES CAPTURADAS ESTE EQUIPO DE PESCADORES ESTA CONFORMADA POR, CEJAS RAUL. CEJAS MARCOS. Y MATIAS SILLITO. SON DE LA PEÑA ENTRERIANA PILUNCHO SAFARI. DE ENTRE RIOS.
TAMBIÉN ESTUBIERON PRESENTES LAS DISTINTAS REINAS Y REINITAS DEL AZAHAR
Y UN CIERRE EXPECTACULAR CON UNA BANDA DE NUESTRA LOCALIDAD LA PLENA FUERZA DANDO TODO EL CLIMA AGRADABLE A LOS PESCADORES Y ADEMAS PONIENDO CALOR A LA TARDE FRECA DEL DOMINGO
Y PARA FINALIZAR HABLAMOS CON EL DR ANDRES SANCHEZ Y NOS COMENTABA TAMBIÉN SOBRE EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA BARRA PESQUERA.. LLAMADA LOS QUE NOS QUEREMOS..
COBERTURA AMPLIA A TRAVES DEL FACE.:: Sintonía Ciudad. Entra y Mira.compartir