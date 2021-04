ARTECO 2021 – Artistas y espacios participantes comenzaron las capacitaciones de preparación al evento

El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, informa que los participantes seleccionados para participar de la Feria de Arte Contemporáneo comenzaron este lunes un ciclo de capacitaciones ofrecidas por el Instituto de Cultura, con el objetivo de acompañar a los artistas en el proceso de carga de sus obras y biografías al sitio web del evento.

La coordinadora general del evento, Maia Eirin refirió a la importancia de generar estos espacios previos al evento: “Nos parece importante que desde la organización podamos generar estas instancias de acompañamiento. No sólo para cumplir con la suba de datos en tiempo y forma, sino también como dinámica de profesionalización. Lo que resulta indispensable no sólo en este evento particular, sino para acreditación de becas, concursos o ferias”.

Y agregó: “La feria creció mucho. La cantidad de artistas de este año es casi el doble que la del año pasado. Por lo tanto entendemos que naturalmente el acompañamiento técnico será menos individualizado. Por eso necesitamos que nuestros artistas tengan herramientas que ya no son específicas de la creación, sino que se vinculan a la comunicación de su obra”.

Las capacitaciones estuvieron este lunes por la tarde a cargo de Flor Gauna y Siu Lizaso, ambas gestoras culturales invitadas que acompañan el proceso de crecimiento mencionado.

Se organizaron en dos tandas: primero se capacitó a artistas individuales y luego a referentes de espacios, colectivos y galerías. Participaron 32 personas en la reunión de artistas y 21 en la reunión de espacios, colectivos y galerías.

Este viernes 16 de abril se habilitó la web de ArteCo para la carga de datos, de allí que durante esta capacitación se explicó a los participantes detalles y precisiones sobre los formatos y metodologías para la carga de sus obras de la información pertinente. Este sitio quedará abierto hasta el viernes 30 de este mes.

EN AGENDA

Vale recordar que este jueves 22 de abril ArteCo tendrá una presentación especial de lanzamiento en el Museo Sívori de la Ciudad de Buenos Aires, en línea con el espíritu federal y de acercamiento entre las provincias que la Feria viene instalando en cada edición.

SOBRE ARTECO 21

El evento se desarrollará del 26 al 30 de mayo y se organiza en secciones tanto virtuales como presenciales:

Feria. Se realizará a través de la plataforma corrientesarteco.com Contempla tres categorías: artistas correntinos, colectivos de artistas y galerías del NEA (Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco) y Paraguay, y una sección de artistas y galerías invitadas. Exposiciones. Se llevará a cabo en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Juan R. Vidal, la exposición Reflejos del Paraná, una mirada sobre las artes visuales del litoral en colecciones públicas y privadas de Argentina, bajo la curaduría de Gustavo Piñero. Conversatorios. Una serie de conversaciones de acceso gratuito y en modalidad virtual con referentes del área en torno al mercado y gestión del arte contemporáneo. Premio. Se trata de la segunda edición del premio adquisición. La obra premiada se adquiere para el Museo Provincial de Bellas Artes. Formación. Se trata de un espacio de capacitación en herramientas de comunicación y acompañamiento técnico para artistas en línea con la misión de profesionalización que la Feria viene llevando adelante desde su creación. Hackeo urbano: intervenciones y recorridos de arte Los muros, las calles y diferentes espacios de la ciudad volverán a tomar protagonismo acompañando la iniciativa con obras, instalaciones, música y performances que sorprenderán a los vecinos durante los días de la Feria.

En esta edición participarán 65 artistas, 6 galerías, 2 espacios y 2 colectivos argentinos, y 11 galerías paraguayas. La selección estuvo a cargo de un jurado conformado por Andy Geat (Chaco), Raúl Flores (Córdoba/Buenos Aires), y Lía Colombino (Paraguay), mientras que el acompañamiento curatorial de la Feria es conducido por Laura Seniquel (Corrientes).